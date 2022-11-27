Güvenli kullanım için bunlara dikkat edin! 0:00 / 0:00

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler de artık yavaş yavaş açılmaya başladı. Doğalgaz her ne kadar diğer yakıtlara göre daha güvenli olsa da, yanıcı ve patlayıcı özellikleri nedeniyle zaman zaman patlama ve zehirlenme haberleriyle de gündeme geliyor. İGDAŞ Makine Mühendisi Zeynep Eda Bayram doğalgazı güvenli kullanmak için dikkat edilmesi gerekenleri haberturk.com'a anlattı.

BAKIMI YETKİLİ BİRİ YAPMALI

Kış mevsimine girerken kombiyi açmadan önce İGDAŞ tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı doğalgaz firmalarına bakımının yaptırılması gerektiğini söyleyen Bayram "Yetkisi olmayan kişileri ne tesisatınıza ne de cihazınıza dokundurmayın" uyarısında bulundu.

MENFEZLERİ KAPATMAYIN

Doğalgaz zehirli bir gaz olmadığından 'doğalgaz zehirlenmesi' başlığıyla gündeme gelen haberler aslında doğalgaz değil, karbonmonoksit kaynaklıdır. Bu konuda en dikkat edilmesi gereken noktanın menfezlerin kapatılmaması olduğunu belirten Zeynep Eda Bayram "Bazen soğuk hava ya da toz gerekçesiyle menfezler kapatılıyor. Bunu kesinlikle yapmayın. Eğer kapatırsanız ortamda zehirleyici gaz olan karbonmonoksit salınımına neden olursunuz" dedi.

BACA BAKIMI DA ÖNEMLİ

Sadece kombinin değil bacanın bakım ve temizliğinin de yapılması gerektiğini söyleyen İGDAŞ Makine Mühendisi Zeynep Eda Bayram "En önemli husus bacanın çekişi ve atık gaz olan karbonmonoksitin geri tepmesinin engellenmesidir" şeklinde konuştu. Bayram "Kombinin baca boruları paslanmaz çelik ve orijinal hermetik parçalar olmak zorunda. Alüminyum ya da bacaya kadar çıkmayan eprimiş, delinmiş, yırtılmış bacalar uygun değildir. Bu durumda yetkili doğalgaz firmalarıyla irtibata geçilmelidir" dedi.

YATAK ODALARINDA OLMAMALI

Doğalgaz borularına aspiratör veya benzer başka bir cihaz bağlanmaması gerektiğini ifade eden Bayram "Bacalı kombi cihazlarında en önemli konu bu cihazların yatak odalarına koyulmaması. Eğer evin şekli değiştirilirse de cihazın bulunduğu kısım yatak odasına çevrilmemeli ya da o odalarda yatılmamalı" sözleriyle uyardı.

KIVILCIMA DİKKAT!

Zeynep Eda Bayram normalde kokusuz olan doğalgazın herhangi bir kaçak durumunda fark edilmesi amacıyla çürük sarımsak kokusuna benzer şekilde kokulandırıldığını söyledi. Bayram böyle bir durumda yapılması gerekenleri "Öncelikle sakin olacağız, cihazımızın vanasına kapatarak ortamı havalandıracağız. En önemlisi de telefon, ışık gibi kıvılcım oluşturabilecek hiçbir şeye dokunmuyoruz ve 'Alo 187' İGDAŞ acil ihbar hattını arıyoruz" şeklinde sıraladı.