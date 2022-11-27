Güvenli kullanım için bunlara dikkat edin!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Güvenli kullanım için bunlara dikkat edin!

Kış yaklaşırken artık yavaş yavaş kombiler de açılmaya başladı. Peki güvenli bir kullanım için nelere dikkat etmek gerekir, kombi bakımı neden önemli, kime yaptırılmalı? İGDAŞ Makine Mühendisi Zeynep Eda Bayram anlattı: "Kombiyi açmadan önce mutlaka İGDAŞ tarafından yetkilendirilmiş kişilere bakımını yaptırın, menfezleri kesinlikle kapatmayın, doğalgaz değil karbonmonoksit zehirliyor, gaz kokusu varsa kıvılcıma neden olabilecek hiçbir şey kullanmayın."

Güvenli kullanım için bunlara dikkat edin!
Güvenli kullanım için bunlara dikkat edin!
0:00 / 0:00

Havaların soğumasıyla birlikte kombiler de artık yavaş yavaş açılmaya başladı. Doğalgaz her ne kadar diğer yakıtlara göre daha güvenli olsa da, yanıcı ve patlayıcı özellikleri nedeniyle zaman zaman patlama ve zehirlenme haberleriyle de gündeme geliyor. İGDAŞ Makine Mühendisi Zeynep Eda Bayram doğalgazı güvenli kullanmak için dikkat edilmesi gerekenleri haberturk.com'a anlattı.

BAKIMI YETKİLİ BİRİ YAPMALI

Kış mevsimine girerken kombiyi açmadan önce İGDAŞ tarafından yetkilendirilmiş sertifikalı doğalgaz firmalarına bakımının yaptırılması gerektiğini söyleyen Bayram "Yetkisi olmayan kişileri ne tesisatınıza ne de cihazınıza dokundurmayın" uyarısında bulundu.

MENFEZLERİ KAPATMAYIN

Doğalgaz zehirli bir gaz olmadığından 'doğalgaz zehirlenmesi' başlığıyla gündeme gelen haberler aslında doğalgaz değil, karbonmonoksit kaynaklıdır. Bu konuda en dikkat edilmesi gereken noktanın menfezlerin kapatılmaması olduğunu belirten Zeynep Eda Bayram "Bazen soğuk hava ya da toz gerekçesiyle menfezler kapatılıyor. Bunu kesinlikle yapmayın. Eğer kapatırsanız ortamda zehirleyici gaz olan karbonmonoksit salınımına neden olursunuz" dedi.

BACA BAKIMI DA ÖNEMLİ

Sadece kombinin değil bacanın bakım ve temizliğinin de yapılması gerektiğini söyleyen İGDAŞ Makine Mühendisi Zeynep Eda Bayram "En önemli husus bacanın çekişi ve atık gaz olan karbonmonoksitin geri tepmesinin engellenmesidir" şeklinde konuştu. Bayram "Kombinin baca boruları paslanmaz çelik ve orijinal hermetik parçalar olmak zorunda. Alüminyum ya da bacaya kadar çıkmayan eprimiş, delinmiş, yırtılmış bacalar uygun değildir. Bu durumda yetkili doğalgaz firmalarıyla irtibata geçilmelidir" dedi.

YATAK ODALARINDA OLMAMALI

Doğalgaz borularına aspiratör veya benzer başka bir cihaz bağlanmaması gerektiğini ifade eden Bayram "Bacalı kombi cihazlarında en önemli konu bu cihazların yatak odalarına koyulmaması. Eğer evin şekli değiştirilirse de cihazın bulunduğu kısım yatak odasına çevrilmemeli ya da o odalarda yatılmamalı" sözleriyle uyardı.

KIVILCIMA DİKKAT!

Zeynep Eda Bayram normalde kokusuz olan doğalgazın herhangi bir kaçak durumunda fark edilmesi amacıyla çürük sarımsak kokusuna benzer şekilde kokulandırıldığını söyledi. Bayram böyle bir durumda yapılması gerekenleri "Öncelikle sakin olacağız, cihazımızın vanasına kapatarak ortamı havalandıracağız. En önemlisi de telefon, ışık gibi kıvılcım oluşturabilecek hiçbir şeye dokunmuyoruz ve 'Alo 187' İGDAŞ acil ihbar hattını arıyoruz" şeklinde sıraladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rüyada Cam Kırılması Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Cam Bardak Kırılması Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada cam kırılması görmek
Rüyada Buzdolabı Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Buzdolabı Görmek ve Almak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada buzdolabı görmek
Rüyada Börek Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Börek Görmek ve Yemek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada börek görmek
Rüyada Bisiklete Binmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Bisiklete Ters Binmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada bisiklete binmek
Rüyada Birinin Öldüğünü Duymak Ne Anlama Gelir? Rüyada Yaşayan Birinin Ölüm Haberini Almak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada birinin öldüğünü duymak
Rüyada Birini Hamile Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Tanıdık Birini Hamile Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada birini hamile görmek
Rüyada Birine Para Vermek Ne Anlama Gelir? Rüyada Akrabaya Kağıt Para Vermek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada birine para vermek
Peri Bacaları Nerede, Hangi İlde Bulunuyor? Peri Bacalarına Nasıl Gidilir?
YAŞAM Peri Bacaları nerede, hangi ilde bulunuyor?
777 sayısının anlamı nedir, ne işe yarar? Şans getirdiğine inanılan sayıların anlamları nedir ve ne işe yarar?
YAŞAM 777 anlamı nedir? Şans getiren sayılar hangileri?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 26 Kasım 2022 Cumartesi Sayısal loto kazanan numaralar açıklandı mı Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
YAŞAM Sayısal Loto sonuçları açıklandı 26 Kasım Cumartesi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.