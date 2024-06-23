Güvenlik korucularının otomobili şarampole devrildi: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı. Araçtaki kişilerin görevden dönen güvenlik korucuları olduğu öğrenildi.
Şırnak'ta 30 yaşındaki Cumali Esendemir (30) idaresindeki otomobil, Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesi Gümüşyazı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada güvenlik korucuları Cumali Esendemir, M.E.(28), İ.E.(30), H E.(33) ve A.E.(31) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KURTARILAMADI
Yaralılardan Cumali Esendemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Esendemir'in cenazesi otopsi için morga götürülürken, hayati tehlikesi bulunan 4 güvenlik korucusu buradan Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.