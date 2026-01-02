Guy Ritchie, Vinnie Jones ve Jason Statham'ı yeniden buluşturuyor

Yönetmen Guy Ritchie'nin 2000 yapımı filmi 'Snatch'te birlikte rol aldıktan sonra, emekli futbolcu Vinnie Jones ve Hollywood'un ünlü ismi Jason Statham tekrar bir araya geliyor. Çekimlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde başlayacağı bildirildi. Süper üçlü, yeni gangster filmi 'Viva La Madness'i çekecek.

'Viva La Madness', Matthew Vaughn'un 2004 yapımı kült filmi 'Layer Cake'in devamı niteliğinde olacak.

Guy Ritchie - Jason Statham

'Viva La Madness'in Londra merkezli anonim bir uyuşturucu satıcısı X'in (Jason Statham) hikâyesini devam ettireceği biliniyor. X, suç faaliyetlerini geride bırakıp Karayipler'e taşınmıştır, ancak adaya gelen iki İngiliz gangster, ortalığı karıştırır.

Futboldan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Vinnie Jones, 1998'de arkadaşı Guy Richie'nin onu 'Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana' filminde acımasız bir borç tahsildarı olarak seçmesinden bu yana yaklaşık 100 filmde rol aldı.

Vinnie Jones

Emekli futbolcunun son başarı ve şöhret dönemi; kanser, alkolizm ve 25 yıllık evliliğin ardından 2019'da vefat eden çocukluk aşkı Tanya'yı kaybetmesinden sonra, sorunlu hayatını yeniden kurmasının ardından geldi.