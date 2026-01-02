Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Guy Ritchie, Vinnie Jones ve Jason Statham'ı yeniden buluşturuyor

        Guy Ritchie, Vinnie Jones ve Jason Statham'ı yeniden buluşturuyor

        Guy Ritchie, Vinnie Jones ve Jason Statham, yeni gangster filmi 'Viva La Madness' için bir kez daha bir araya geliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2026 - 19:44 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper üçlü yeniden buluşuyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yönetmen Guy Ritchie'nin 2000 yapımı filmi 'Snatch'te birlikte rol aldıktan sonra, emekli futbolcu Vinnie Jones ve Hollywood'un ünlü ismi Jason Statham tekrar bir araya geliyor. Çekimlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde başlayacağı bildirildi. Süper üçlü, yeni gangster filmi 'Viva La Madness'i çekecek.

        'Viva La Madness', Matthew Vaughn'un 2004 yapımı kült filmi 'Layer Cake'in devamı niteliğinde olacak.

        Guy Ritchie - Jason Statham
        Guy Ritchie - Jason Statham

        'Viva La Madness'in Londra merkezli anonim bir uyuşturucu satıcısı X'in (Jason Statham) hikâyesini devam ettireceği biliniyor. X, suç faaliyetlerini geride bırakıp Karayipler'e taşınmıştır, ancak adaya gelen iki İngiliz gangster, ortalığı karıştırır.

        Futboldan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Vinnie Jones, 1998'de arkadaşı Guy Richie'nin onu 'Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana' filminde acımasız bir borç tahsildarı olarak seçmesinden bu yana yaklaşık 100 filmde rol aldı.

        Vinnie Jones
        Vinnie Jones

        Emekli futbolcunun son başarı ve şöhret dönemi; kanser, alkolizm ve 25 yıllık evliliğin ardından 2019'da vefat eden çocukluk aşkı Tanya'yı kaybetmesinden sonra, sorunlu hayatını yeniden kurmasının ardından geldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cem Yılmaz: Arif Bey'in 80'inci yaşı

        Cem Yılmaz, babası Arif Yılmaz'ın 80'inci doğum gününü kutladı. Ünlü komedyen, o anları sosyal medya hesabından yayınladı

        #Jason Statham
        #guy ritchie
        #Vinnie Jones
        #film
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Baba eve gizli kamera yerleştirdi... Böyle anne olmaz olsun!
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Udinese'den Zaniolo açıklaması! Bonservisi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Galatasaray, Noa Lang için devrede!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Açlıktan ölen bebeği doğuran kadın konuştu: Babam aç bırakıyordu!
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        Gazze'ye yardım çağrısı yaptı
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        Akıl almaz hata!
        Akıl almaz hata!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Saldırgan 14 yaşında! Markete ateş açtı!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Kar gidiyor, kuvvetli fırtına geliyor!
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! 3 isim yolcu
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller tamamlandı
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi