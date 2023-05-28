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Güzel Günler bu akşam var mı yok mu? 28 Mayıs Pazar Show TV yayın akışı!

Show TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan ve son olarak 23. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan dizisi Güzel Günler, gün itibariyle sosyal medyada gündem olmdu. Pazar günleri ekranlara gelen ve başrollerinde Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tamlar ve Zeynep Çamcı gibi oyuncuların yer aldığı dizinin bu akşam olup olmadığına ile ilgili tüm ayrıntıları bir araya getirdik...

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  • Güzel Günler bu akşam var mı yok mu? 28 Mayıs Pazar Show TV yayın akışı! Güzel Günler yeni bölüm...

    Show TV yeni sezon dizilerinden biri olan ve oldukça ilgi gören Güzel Günler dizisi, günün hakkında en çok arama yapılan yapımlarından biri durumunda bulunuyor. Her hafta Pazar günü izleyicileriyle buluşan Güzel Günler'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair ayrıntıları derledik!
  • Güzel Günler bu akşam var mı yok mu? 28 Mayıs Pazar Show TV yayın akışı! Güzel Günler yeni bölüm...

    GÜZEL GÜNLER BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen dizi Güzel Günler, bugün Show TV yayın akışında bulunmuyor. Sevilen dizi, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle bu hafta ara veriyor.

    Güzel Günler'in 4 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle yayınlanması bekleniyor.
  • Güzel Günler bu akşam var mı yok mu? 28 Mayıs Pazar Show TV yayın akışı! Güzel Günler yeni bölüm...

    GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Cihangir’in Mihran’ı aradan çıkarma girişimi ikiliyi sürpriz bir biçimde karşı karşıya getirir. Evi terk eden Derin, Ayşim’in önerisiyle geceyi kafede geçirmeye karar verir fakat işler beklediği gibi gitmez. İlk kez Altan’ı kaybetme ihtimaliyle yüzleşen Atakan sonunda yelkenleri suya indirirken aile, evin ortasına bomba gibi düşen bir haberle sarsılacaktır.
  • Güzel Günler bu akşam var mı yok mu? 28 Mayıs Pazar Show TV yayın akışı! Güzel Günler yeni bölüm...

    28 MAYIS 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

    13:00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

    14:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

    17:00 Seçim 2023 (Canlı)

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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