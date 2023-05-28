Show TV yeni sezon dizilerinden biri olan ve oldukça ilgi gören Güzel Günler dizisi, günün hakkında en çok arama yapılan yapımlarından biri durumunda bulunuyor. Her hafta Pazar günü izleyicileriyle buluşan Güzel Günler'in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair ayrıntıları derledik!