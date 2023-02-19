GÜZEL GÜNLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Güzel Günler'in 13. Bölümünde; Setrak’tan yadigar kalan kolyenin, Alya’nın eline geçtiğini öğrenen Selma’nın kalbi bir kez daha kırılmıştır. Selma’nın gönlünü almak için çabalayan Mihran, Füsun’dan yardım ister. Akşam yapılacak mücevherciler balosuna katılmak isteyen Füsun, Selma’yı birlikte gitmeye ikna edebilirse kendi de baloya katılacaktır. Altan ve Atakan formalite evliliğin kurallarını belirlemeye çalışırken, Kıymet ve Hâkim gözlerden uzak bir akşam yemeği yemeye karar verir. Cihangir’in Selma’yı dansa kaldırdığı balo, sürpriz bir haber sonrası Mihran’la ikisinin arasının yeniden açılmasına sebep olacaktır.