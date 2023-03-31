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Haberler Televizyon Güzel Günler'in 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Güzel Günler'in 17.bölümünde neler oldu?
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Güzel Günler'in 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in yeni bölümünden eğlence dolu anların yaşandığı ikinci tanıtım yayınlandı.

Güzel Günler'in 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Güzel Günler'in 17.bölümünde neler oldu?
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Atakan ve Cemre’nin halı sahada futbol oynadığı tanıtımda Atakan kendini sakatlayınca ona yardım etmeye çalışan Altan’ın hali yüzleri güldürüyor.

FÜSUN VE FEYYAZ SAHNEDE

Tanıtımın asıl büyük sürprizi ise Füsun ve Feyyaz’ın sahnede olduğu dakikalarda yaşanıyor. Füsun ve Feyyaz göz göze şarkı söylerken, Aleyna’nın onlara olan bakışı dikkat çekiyor.

GÜZEL GÜNLER’İN 17. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Altan ve Atakan’ın birbirine olan uzak tavırları Kıymet’in dikkatinden kaçmadı. Kıymet, Mihran ve Selma’nın yardımıyla yeni evli çifte mini bir balayı hediye etti. Kıymet’in radarına giren ikili şüphe çekmeden gerçek evli bir çift gibi davranmak için büyük çaba sarf etti. Mihran, Selma’nın ilk iş günü heyecanına destek oldu. Aynı günün akşamında yurt dışından gelen yabancı bir tasarımcının ağırlanması için verilen yemekte ise Mihran’ın Cihangir’e olan tavrıyla ikili arasındaki gerilim arttı. Selma’ya olan sevgisini daha fazla saklamayan Mihran sonunda duygularını dile getirdi. Ama Selma’nın verdiği tepki Mihran’ın beklediği gibi olmadı. İmaj çalışması için heyecan yaşayan Füsun, aileden kimsenin ilgilenmemesine çok kırıldı. Füsun’un üzüntüsünü fark eden Feyyaz, onu yalnız bırakmadı. Birlikte gittikleri fotoğraf çekimi büyük bir hayal kırıklığı oldu. Her an yanında olan Feyyaz’ın düşünceli davranışları Füsun’un kafasını karıştırdı. Kıymet, Altan ve Atakan’a balayı dönüşü sürpriz olması için Füsun’la birlikte odalarını hazırlamaya başladı. Odayı düzenleyen Füsun yatağın altında Altan ve Atakan’ın kendi arasında yaptıkları evlilik protokolünü buldu. “Altan ve Atakan’ın anlaşmalı evliliği ortaya çıkacak mı?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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