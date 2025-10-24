Habertürk
        Güzide Duran: Boşanma davası 6 Ocak'ta

        Güzide Duran: 6 Ocak'ta dava var

        İki çocuğunun babası Adnan Aksoy ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Güzide Duran, 6 Ocak'ta yeni bir davalarının olduğunu söyledi

        Giriş: 24.10.2025 - 08:50 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:32
        Bu kez boşanmak istiyor
        Güzide Duran, uzun zamandır 16 yıllık eşi Adnan Aksoy'dan boşanmak istiyor. Olaylı bir ayrılık süreci geçiren Duran, 6 Ocak'ta yeni bir boşanma davalarının olduğunu belirtti.

        Adnan Aksoy - Güzide Duran
        Adnan Aksoy - Güzide Duran

        Adnan Aksoy'un istememesi üzerine boşanamadığını belirterek; "Boşanamıyorum, özel hayata sahip olma hakkımı kullanmak istiyorum" diyen Güzide Duran; "Her davada umut ediyorum, bitsin diye. Bitmiş bir şey bitmiştir, konu uzamamalı" ifadelerini kullandı.

        Fikret Orman - Güzide Duran
        Fikret Orman - Güzide Duran

        Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile aşk yaşıyor. Duran, yeni ilişkisi hakkında; "Güzel şeyler yaşıyorum. Çok değerli ve bu bir şans. El ele bile çıktık, saklamıyoruz. Çok sevilen biri. Çok kıymetli ve çok güzel bir şey yaşıyorum" diye konuştu.

        #Güzide Duran
        #adnan aksoy
        #fikret orman
