Gwendoline Christie devasa peruğuyla şaşırttı
Ünlü oyuncu Gwendoline Christie, katılacağı bir moda etkinliği için boyunu 2 metreye çıkaracak tuhaf bir peruk seçti
'Game of Thrones' dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Gwendoline Christie, seçtiği tuhaf perukla gündemde. 1,91metre boyundaki İngiliz oyuncu, boyunu daha da uzun gösterecek peruğuyla herkesi şaşırttı.
47 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı 2025 Moda Ödülleri'ne devasa bir sarı peruk takarak gitti.
Christie, peruğunun da etkisiyle 2 metreye ulaşan boyuyla, Londra'da kaldığı otelden onu etkinliğe götürecek taksiye sığmaya çalışırken fotoğraflandı.
Ünlü yıldız, taksiye binerken eğildiğinde, ortaya çıkan görüntünün komikliğini kendisi de fark etti. Sanatçıyı tanıyan çevredekiler, Christie'nin araca nasıl gireceğini meraklı gözlerle seyretti.