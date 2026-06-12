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        Haberler Dünyadan Gwyneth Paltrow'a İsrail reklamı tepkisi

        Gwyneth Paltrow'a İsrail reklamı tepkisi

        İsrail'deki bir emlak projesi için reklam filminde oynayan Gwyneth Paltrow, tepkilerin hedefi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 15:41 Güncelleme:
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        İsrail reklamı tepki çekti

        Oscar ödüllü oyuncu Gwyneth Paltrow, lüks bir İsrail emlak projesi için çektiği reklam nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.

        53 yaşındaki Amerikalı oyuncu, İsrail'in sahil kenti Herzliya'daki 51 katlı bir gayrimenkul projesinin tanıtımında yer aldı. New York'ta çekilen ve bu hafta yayınlanan reklamda Paltrow, "Dünyanın en ikonik binalarının bir parkın yanında olmasının bir nedeni var. 51 Park" diyor. Binanın New York'ta olup olmadığı sorulduğunda, oyuncu, "Herzliya, İsrail" diye yanıtlıyor.

        Ünlü oyuncu her ne kadar reklamı kendi sosyal medya sayfasında paylaşmamış olsa da, kullanıcılar, İsrail'deki bir projeyi tanıtması nedeniyle oyuncunun sayfasına öfke dolu yorumlar yağdırdı. Bazıları, Gazze'nin İsrail'in saldırıları nedeniyle harabe halinde olduğu bir dönemde o ülkedeki emlakları tanıtmasını eleştirirken, diğerleri Filistin bayraklarının ve çeşitli dillerde "Özgür Filistin" yazılı ifadelerin resimlerini paylaştı.

        Paltrow'un reklamını yaptığı projenin, Filistin'den çalınan topraklar üzerine kurulduğunu belirterek, ünlü oyuncuyu eleştirenler de vardı.

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        #Gwyneth Paltrow
        #israil
        #reklam
        #Filistin
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