Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Gana basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Bulgar ekibi CSKA Sofya ile sözleşmesi sona erenEdwin Gyasi'nin Beşiktaş'la görüşmek için yarın İstanbul'a geleceği öne sürüldü. Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde 2 yıllık sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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