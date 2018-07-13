Gyeongnam FC - Incheon United maç önü

Gyeongnam FC ve Incheon United, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 26 puanlı Gyeongnam FC 4. sırada bulunuyor, Incheon United 10 puana sahip ve 12. sırada. Ev sahibi Gyeongnam FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Incheon United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 132 kodlu maçı oynayanlar; Gyeongnam FC galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Incheon United galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Gyeongnam FC son haftadaki Jeju United müsabasında 1-0 kazandı.

Incheon United ise Chunnam Dragons karşılaşmasında 3-3 berabere kaldı.

Gyeongnam FC, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 7 gol yedi.

Incheon United, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Incheon United 10 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.