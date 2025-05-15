GYİAD'da bayrak değişimi: GYİAD'ın yeni başkanı Başak Öğütken Çetinkaya oldu

2016 yılından bu yana GYİAD üyesi olan Çetinkaya; Denetim Kurulu Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı, Projelerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra, Ulusal İlişkiler Komitesi üyeliği ve GYİAD Akademi Eş Başkanlığı gibi pek çok alanda aktif sorumluluk üstlendi, çok sayıda projeye liderlik etti.

"Sorumluluk Alıyor, Harekete Geçiyoruz"

Başkanlık görevini devralmanın gururunu paylaşan Çetinkaya, yeni dönemin temasını "Sorumluluk alıyor, harekete geçiyoruz" olarak açıkladı.

Konuşmasında "Geleceği yalnızca öngörmekle yetinmeyeceğiz; onu inşa etme cesaretini göstereceğiz" diyen Çetinkaya, yapay zekâdan sürdürülebilirliğe, genç istihdamından girişimciliğe kadar geniş bir etki alanına sahip projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

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Yapay Zekâ, Sürdürülebilirlik ve Girişimcilik Odağa Alınıyor

GYİAD’ın ilk yapay zekâ tabanlı dijital girişimi olan 'Girişimcilik Yapay Zekâ Asistanı'nın hayata geçirileceğini paylaşan Çetinkaya "Yapay zekâyı başarıyla süreçlerine entegre eden şirketlerin deneyimlerinin aktarılacağı Vaka Kitapları serisinin beşinci sayısını okuyucuları ile buluşturacağız" dedi.

Yeni dönemde yeşil dönüşümün aktif bir parçası olmayı hedeflediklerini belirten Çetinkaya, GYİAD olarak rotalarını güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara çevirdiklerini ve sürdürülebilirlik odaklı projeler geliştirmeye kararlı olduklarını ifade etti.