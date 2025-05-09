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        Haberler Dünya Haaretz: Washington, Trump'ın ziyareti öncesinde İsrail'e Gazze anlaşmasını imzalaması için baskı yapıyor | Dış Haberler

        Haaretz: Washington, Trump'ın ziyareti öncesinde İsrail'e Gazze anlaşmasını imzalaması için baskı yapıyor

        İsrail'in Haaretz gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Orta Doğu'ya yapması beklenen ziyaretten önce ABD'nin İsrail'e, Gazze Şeridi'nde Hamas ile ateşkes anlaşması imzalaması için baskı yaptığını yazdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:57
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        İddia: ABD, İsrail'e ateşkes için baskı yapıyor
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        Gazete ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Trump yönetimi, ABD Başkanı'nın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde İsrail'in Hamas'la anlaşmaya varması için yoğun baskı uyguluyor." denildi.

        "Trump yönetiminin bu anlaşmaya büyük önem verdiği, Tel Aviv’e, eğer Washington ile birlikte anlaşma yönüne gitmezse yalnız bırakılacağı uyarısı yapıldığı" aktarılan haberde, İsrail’in ABD yönetimi ile yürüttüğü müzakerelerden sorumlu olan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ofisinin, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmayı reddettiği aktarıldı.

        Trump’ın 13 Mayıs’ta başlayacak Orta Doğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etmesi bekleniyor.

        Haaretz ayrıca, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff’un, pazartesi günü Washington’da, Gazze’deki esirlerin ailelerine "askeri baskının rehineleri tehlikeye attığını" söylediğini bildirdi.

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