        Hababam Sınıfı Askerde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Askerde filmi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        "Hababam Sınıfı Askerde", bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Başrollerini Mehmet Ali Erbil, Halit Akçatepe, Hülya Avşar ve Şafak Sezer'in paylaştığı yapım, hem eğlenceli hikâyesi hem de dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Peki Hababam Sınıfı askerde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Askerde filmi saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 21:52 Güncelleme:
        1

        Hababam Sınıfı Askerde bir kez daha izleyiciyle buluşuyor. Filmde, Müdür Bedri’nin kararıyla askere gönderilen Hababam öğrencileri, kışla düzenine ayak uydurmaya çalışırken birbirinden komik olayların içine sürüklenir. Askerlik hayatına alışma sürecinde yaşanan bu eğlenceli maceralar, izleyenlere keyifli anlar sunar. Yapımda Mehmet Ali Erbil, Halit Akçatepe, Hülya Avşar ve Şafak Sezer gibi usta isimler yer alıyor. Detaylar haberimizde.

        2

        HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu, yaramazlıklarıyla ün salmış Hababam Sınıfı’nın bu kez asker ocağındaki maceralarını anlatır. Okulda yaptıkları bitmek bilmeyen haylazlıklar nedeniyle çaresiz kalan Müdür Bedri, çözümü öğrencileri askere göndermekte bulur.

        Kışlaya gelen Hababam ekibi, disiplinli askerlik düzenine ayak uydurmakta zorlanır. Emir-komuta zinciri, eğitimler ve katı kurallar karşısında yine bildikleri gibi davranan öğrenciler, hem komutanlarını hem de kendilerini birbirinden komik durumların içinde bulur.

        Film, Hababam Sınıfı’nın askerlik ortamında yaşadığı eğlenceli olayları ve uyum sürecindeki absürt durumları mizahi bir dille izleyiciye sunar.

        3

        HABABAM SINIFI FİLMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Hababam Sınıfı Askerde filmi, bugün (16 Mayıs 2026 Cumartesi) televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yapım, atv ekranlarında saat 20.00’de yayınlanacak.

        4

        HABABAM SINIFI ASKERDE – OYUNCU KADROSU

        Mehmet Ali Erbil (Deli Bedri / Binbaşı Bedri)

        Halit Akçatepe (Tuğgeneral Necmi)

        Hülya Avşar (Zehra Binbaşı)

        Şafak Sezer (Ercüment)

        Mehmet Ali Alabora (Matkap Emre)

        Peker Açıkalın (Psiko)

        Cengiz Küçükayvaz (Kötü Kenan)

        Melih Ekener (Beberuhi)

        Ceyhun Yılmaz (Kermit)

        Volkan Severcan (Uzman Çavuş Demir İçbükey)

        Ümit Okur (Emir Eri Besim)

        Kerem Alışık (Sabit)

        Zihni Göktay (Yusuf Hoca / Doktor Yusuf Yarbay)

        Tuncay Akça

        Nejat Birecik

        Hamit Haskabal (Niyazi Hoca / Başçavuş Niyazi)

        Mustafa Turan (Hüseyin)

        Ceylan Güvenç

        Melisa Toros

        Helin Avşar

        Seçkin Piriler (Arzucan)

        Duran Uruç (Tomarzalı)

        Fadi Mahfouz (Dozer)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
