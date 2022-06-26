Yönetmen ve yapımcı koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Arzu Film imzalı 1977 yapımı film hakkındaki detayları haberimizde paylaştık. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminden sonra çıkan film kendinden sonra seriyi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ile devam ettirdi. İşte Hababam Sınıfı Tatilde filmi hakkında merak edilen soruların yanıtı...
HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?
Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır.
Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.
Sevilen filmin çekimleri ise İstanbul Belgrad Ormanı'nda yapıldı.
HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?
Kemal Sunal
Münir Özkul
Feridun Şavlı
Adile Naşit
Avni Yalçın
Cem Gürdap
Şener Şen
Ahmet Arıman
Sıtkı Akçatepe
Ayşen Gruda
Ertuğrul Bilda
Sevda Aktolga
Hayri Karabey
Filiz Bozkurt
Talat Dumanlı
Sevtap Erdemli
Muharrem Gürses
Teoman Ayık
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