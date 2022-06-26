Hababam Sınıfı Tatilde kaç yılında, nerede çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde konusu ne oyuncu kadrosunda kimler var?

Yönetmen ve yapımcı koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu Arzu Film imzalı 1977 yapımı film hakkındaki detayları haberimizde paylaştık. Hababam Sınıfı Uyanıyor filminden sonra çıkan film kendinden sonra seriyi Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ile devam ettirdi. İşte Hababam Sınıfı Tatilde filmi hakkında merak edilen soruların yanıtı...

HABABAM SINIFI TATİLDE KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesine yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır.

Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar. Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise öğrencilerin bir izcilik kampına gitmesidir.

Sevilen filmin çekimleri ise İstanbul Belgrad Ormanı'nda yapıldı.

HABABAM SINIFI TATİLDE OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Münir Özkul

Feridun Şavlı

Adile Naşit

Avni Yalçın

Cem Gürdap

Şener Şen

Ahmet Arıman

Sıtkı Akçatepe

Ayşen Gruda

Ertuğrul Bilda

Sevda Aktolga

Hayri Karabey

Filiz Bozkurt

Talat Dumanlı

Sevtap Erdemli

Muharrem Gürses

Teoman Ayık