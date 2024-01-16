Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i bakın kiminle evliymiş! Ahmet Sezerel'in eşini görenler inanamadı!

Yeşilçam 'ın unutulmaz oyuncularından Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı' nda canlandırdığı "Çalışkan Ahmet" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan ünlü ismin eşi de Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yıldız oyuncularından biri çıktı.

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Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden biri olan Ahmet Sezerel'in eşi birçok dizi ve filmde oynamasının yanında şimdilerde başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin yıldız oyuncularından biriymiş.