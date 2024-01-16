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        Haberler Magazin Hababam Sınıfı’nın Çalışkan Ahmet’i bakın kiminle evliymiş! Ahmet Sezerel'in eşini görenler inanamadı!

        Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i bakın kiminle evliymiş! Ahmet Sezerel'in eşini görenler inanamadı!

        Bir dönemin efsanelerinden Hababam Sınıfı'nda Çalışkan Ahmet karakterini canlandırmasıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Sezerel, son olarak eşiyle gündeme geldi. Ünlü ismin hayat arkadaşı Yargı dizisinin yıldız oyuncularından biri çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 15:23 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:23
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        Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahmet Sezerel, Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı "Çalışkan Ahmet" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan ünlü ismin eşi de Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin yıldız oyuncularından biri çıktı.

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        Türk sinemasına damga vurmuş isimlerden biri olan Ahmet Sezerel'in eşi birçok dizi ve filmde oynamasının yanında şimdilerde başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin yıldız oyuncularından biriymiş.

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        Usta oyuncunun yıllardır aynı yastığa baş koyduğu eşi, Yargı dizisinde Başsavcı Nadide karakterine hayat veren Ayşen Sezerel...

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        Uzun yıllardır evli olan Ayşen Sezerel ve Ahmet Sezerel'in bu evliliklerinden 2 çocukları bulunmaktadır.

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        İşte Ahmet Sezerel'in eşi Ayşen Sezerel...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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