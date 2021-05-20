Haberturk Akademi herkese açık ve ücretsiz!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 6 Haziran, Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

Habertürk Akademi tüm özellikleriyle sınav tarihine kadar ücretsiz!

Duymayan, faydalanmayan kalmasın!

Hafta sonu eklenecek yeni deneme sınavlarına muhakkak katılın!

Geleceği düşünebilmek hayal gücü istiyor

Pandemi, özellikle eğitim konusunda büyük endişelere yol açtı. Tartışılan konulardan biri gelecekte yapay zeka üzerinden kurulan dijital altyapılar ve internet sayesinde bilginin ve öğrenmenin şeklinin değişeceği...

Pandemi yüzünden çocuklarımız okula gidemiyor, yüz yüze eğitim kısıtlı, çocukların arasında sosyal iletişim yok denecek kadar azaldı. Hem kaygılıyız hem yapacak başka bir şey yok; bilgisayarı ve cep telefonunu öğretici yayınlara açarak çocuklarımızın sınırlarını kaldırmak zorunda kalıyoruz.

Eğitimin dijitalleşmesi aslında sadece bir sunum şekli, oysa teknolojinin yaratabileceklerinin sınırı yok. Yaşayıp göreceğiz. Okul müfredatlarını temel alan, dijitale aktarılmış, bireysel öğrenmeye odaklı bir yapı mümkün.

Uzaktan eğitim ile öğrenme süreci bireyselleşiyor

İnternet dünyasında eğitim amaçlı sayısız seçenek var. Konuları anlatan Youtube videolarından çözümlü cevaplarıyla konu işleyen aplikasyonlara kadar. Matematik, fen, coğrafya gibi bilgi gerektiren konuları, çocukların yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre işleyen çok sayıda çevrimiçi eğitim var. Teknoloji üzerinden daha bireysel bir eğitim anlayışı gelişti.

Bu eğitimlerin büyük bölümü ücretsiz ve evi okula çevirmek konusunda şu süreçte önemli rol oynuyorlar. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzaktan eğitim hızla gelişiyor.

Bu zorlu dönemde öğrencilerin eksik yönlerini hızlı kapatmaları için Habertürk Türkiye’nin en iddialı eğitim platformu olan ve her öğrenciye yapay zeka ile çalışma planı hazırlayan Dijidemi’yle beraber Habertürk Akademi projesine imza attı. Habertürk Akademi tıpkı iyi hazırlanmış bir ders kitabı gibi öğrencilerin geleceği için önemli bir başvuru kaynağı.

Habertürk Akademi'nin avantajları neler?

Soru sayısı, kalitesi, güncel olması, yeni nesil soru içermesi en önemli avantajlarından. Ama dahası da var.

1000 kitaba eşdeğer soru bankası: Habertürk Akademi'de 5. sınıftan 12. sınıfa kadar, ders, ünite, konu, kazanım ve zorluk etiketi olan, video çözümleri bulunan güncel nitelikli 250 binden fazla soru var. Çocuğun düzenli olarak karşılaşabileceği ve bir zaman çizelgesi içinde kendini geliştirerek bu kadar fazla soruyla karşılaşabilmesi başka hiçbir yerde ve hiçbir şekilde mümkün değil. Örneğin; ortaöğretimde LGS'ye hazırlanan 8. sınıf öğrencileri için tüm derslerle ilgili 90’dan fazla kitap, sadece 8. sınıf matematik bölümü için 17 kitap içeriği ile 10 binden fazla soru var. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri için toplam 200’den fazla kitap 200 binden fazla soru var.

PANDEMİ NEDENİYLE SONSUZA DEK DEĞİŞEBİLİR!

Yüzlerce video: Habertürk Akademi'de tüm konularda yüzlerce saatlik binlerce konu anlatım videosu var. Soruların tamamının video çözümlü olması da çok önemli. İhtiyaç duyulan konularda da yüzlerce animasyon ve simülasyon...

Deneme sınavları: Sistemde ortaokul ve lise tüm sınıf seviyeleri ve merkezi sınavlar için deneme sınavları bulunuyor. Hafta sonları varolanların üzerine yeni deneme sınavları ekleniyor. Bu denemeler ücretsiz ve periyodik olarak yayınlanıyor. Tüm öğrencilerin yararlanması gereken altın karma mantığı ile farklı, seçkin yayın evleri tarafından hazırlanıyor.

Benzer soru mantığı ve karne: Tüm sorularda benzer sorulara erişebiliyor olmak öğrencinin eksiklerini hemen giderebilmesi için benzersiz bir özellik. Öğrenci tüm test ve sorularda, deneme sınavlarında soruların videolu çözümlerine, benzer sorulara ve konu anlatımına ulaşabiliyor. Ayrıca sistemde deneme sınavı sonrası öğrencilere karneleri verilirken eksikleri tespit ediliyor ve öğrenciye özel bir çalışma planı oluşturuluyor.

Dijital Koçluk: Koçluk günümüzde akademik başarı için anahtar kelime. Öğrenci sayısı azaltılmış eğitimler, özel dersler, harici koçluk hizmetleri eğitimin bireyselleşmesi ile ilgili hep. Eğitimin bireyselleştirilmesi; öğrenciyi takip etme, kişiye özel çözümler sunma ve bunu sürekli güncelleyerek kişisel potansiyelin en üst düzeye çıkarılma süreci. Dijidemi patentli bir hizmet olan "Dijital Koçluk" öğrencinin gelişim takibini yapıyor, yapay zeka ile öğrenciye özel çalışma planı sunuyor ve öğrenme sürecinin bireyselleşmesini, öğrencinin potansiyelini gerçekleştirmesini sağlıyor.

Soruları kim hazırlıyor? Sorular sahada beğenilen, nitelikli yayınlar üreten İşler Yayın gurubundaki yayın evlerine ait. Habertürk Akademi'de Bes Bilgi Eğitim, Yayın Denizi, Son Viraj, Merkez Yayınları, İşleyen Zeka, Hız ve Renk, ENS, Beyin Takımı Yayınları, Yeni Tarz Yayınları, Av Yayınları, Full Matematik Yayınları, Hayalim O Yayınları, İlk Önce Yayınları, Mozaik Yayınları, Tümler Yayınları, Test Fen Yayınları gibi 15 ten fazla yayın evine ait güncel sorular yer alıyor.

2 bin öğretmen görevde: Bu soruların hazırlanmasında, kontrol edilmesinde, güncellenmesinde 2 bin den fazla öğretmen görev alıyor.

Sorular yeni nesil mi? Bu sorular piyasada bulunan, beğenilen, saha ihtiyaçlarına göre sürekli güncellenen yayınlardan alınıyor. Yayınevleri soruları güncelliyor, yeni nesil soruların sayısını artırıyor. Kitaplar daha baskıya gitmeden, videolu çözümleri üretilmiş, son kontrolleri yapılmış, dijital eğitim platformunda güncellenmiş oluyor.

Habertürk Akademi'yi KULLANMA KILAVUZU

Hep ekrana bakmak gözlerimizi yoruyor: Buna da çözüm var. Test ve denemeler isterinse çıktıları alınarak geleneksel yöntemle çözülebiliyor. Bu özellik çok kıymetli. Özellikle sayısal derslerde soru çözümünde basılı materyallerin çok daha etkin olduğu, zaman kazandırdığı biliniyor. Soru üzerinde not alma, karalama yapma, çözümü sorunun üzerinde kalemle yapma gibi rahatlıkları vardır. Takip için öğrenci cevapları sisteme aktarılabiliyor. Mobil uygulama ile optik form okutma veya sanal optik kodlama imkanları da mevcut.

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