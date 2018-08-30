Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Hayati Yazıcı da katıldı.

Program, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'ni anlatan kısa film ile başladı.

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Şebnem Bursalı, derneğin "Sporla kal Güvende Kal" projesine destek veren İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederek, bu projenin cumhurbaşkanlığı himayesinde devam etmesi talebinde bulundu.

HABERTÜRK, BLOOMBERG HT VE SHOW TV'YE ÖDÜL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından törende ödül alanlara ödüllerini takdim etti. 'Yılın en iyi tartışma programı ödülü'ne Habertürk'te Türkiye'nin Nabzı programını sunan Didem Arslan Yılmaz, 'yılın en iyi ekonomi programı ödülü'ne Bloomberg HT'de Piyasa Hattı programını sunan Hande Demirel, 'yılın en iyi gezi kültür programı ödülü'ne ise Show TV'de yayınlanan Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu layık görüldü.

- Yılın en iyi gezi kültür programı / Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Show TV

- Yılın en iyi tartışma programı / Türkiye'nin Nabzı / Didem Arslan Yılmaz / Habertürk

- Yılın en iyi ekonomi programı / Piyasa Hattı / Hande Demirel / Bloomberg HT

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Töreninde şu isimler ödül aldı:

- Yılın en iyi reality haber programı / Müge Anlı ile Tatlı Sert / ATV

- Yılın en iyi sabah programı / Parametre / CNN Türk

- Yılın en iyi ekonomi programı / Piyasa Hattı / Hande Demirel / Bloomberg HT

- Yılın en iyi tartışma programı / Türkiye'nin Nabzı / Didem Arslan Yılmaz / Habertürk

- Yılın en iyi spor programı / Bir Zamanlar Futbol / Ender Bilgin-Kemal Belgin / A Spor

- Yılın en iyi yarışma programı / Kelime Oyunu / Ali İhsan Varol / TV2

- Yılın en iyi aktüel haber ödülü / Memleket Meselesi / Hikmet Öztürk-Duygu Leloğlu / A Haber

- Yılın en iyi radyosu / TRT Radyo Haber

- Yılın en iyi radyo yapımcısı / Adem Metan / Best FM

- Yılın en iyi gezi kültür programı / Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Show TV

- Yılın en iyi TV dizisi / Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / ATV

- Yılın en iyi erkek oyuncusu / Bülent İnal / Payitaht Abdulhamit / TRT 1

- Yılın en iyi kadın oyuncusu / Burcu Kıratlı / Aşk ve Mavi / ATV

- Yılın en iyi yerel kanalı / Kanal Fırat

- Cengiz Polatkan Özel Ödülü / Günün Manşeti / Murat Çiçek-Hikmet Genç / 24 TV

- Nursal Tekin Özel Ödülü / Armağan Yeter / Anakaragücü Belgeseli / TRT Spor

- Mustafa Cambaz Özel Ödülü / A Haber Ekibi Kerim Ulak, Ata Gündüz Kurşun, Banu El, Hilal Özdemir / A Haber

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