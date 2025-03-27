Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bayram günlerinde havalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye’de bugünlerde sıcak ve tozlu rüzgarlar hakim, taşınan hava güneybatıdan, Cezayir-Mısır üstünden Akdeniz’i kat ederek Türkiye’ye ulaşıyor. Güneyden kuzeye çıkan bu hava değişimi sırasında Suriye üstünden de Anadolu’ya yine toz ve partikül açısından zengin hava taşınıyor. Sabah ve gece saatleri daha etkili olmak üzere, düşük hava kalitesine yol açan bu tozlu hava, 28-29 Martta başlayacak yeni yağışlı dönemle, ilkbahar yağmurlarıyla temizlenecek.

YER YER KUVVETLİ YAĞMURLAR

Gündüz dahi puslu bir gökyüzüne yol açan, güneşlenme süresini düşüren tozların doğada çeşitli işlevleri de var. Bugün uydularla anlık olarak takip edebildiğimiz bu geniş alanlardaki toz taşınımları, fırtınalar, doğanın hem ısı enerjisini dağıtma yöntemi, hem de içerdiği demir, magnanez, çinko gibi metal partiküllerin toprağa ve bitkilere ulaştırma aracı oluyor. “Mevsim” dediğimiz dönemlerinden biri kapanıp, daha sıcağı olan ilkbahar bu bir soğuk bir sıcak havalarla gerçekleşiyor. Örneğin bugünlerde Avrupa kış havasında, Yunanistan-Türkiye-Suriye ve çevresi ise ilkbaharı yaşıyor. Fakat yarından itibaren özellikle açık hava planı yapanları yakından ilgilendiren, her bölgeye bir miktar ama batıya yer yer kuvvetli gelecek yağmurlar bekliyoruz.

MARMARA'DA YAĞMURLAR REKLAM Türkiye 2025 yılı Ramazan Bayramı’na gök gürültülü ilkbahar yağmurlarıyla merhaba diyor. Hava tahminlerimize göre yarın sabah İzmir-Çanakkale arasında gök gürültülü yağmurlar başlıyor. Cuma öğlen olurken yağışlar Manisa-Niğde-Afyonkarahisar gibi iç kesimlere doğru genişliyor. İstanbul’da yarın tahmini öğleden sonra yağmur başlamış olabilir. Marmara’da yağmur daha çok saat 15:00 ila 20:00 saatleri arasında düşecek görünüyor. Ayrıca Eskişehir ve yakın çevresinde yarın akşam kuvvetli yağabilir. Ankara’da şimdilik önemli bir yağış beklenmiyor, Cuma akşamı lokal ve zayıf yağmur geçişleri görülebilir. BAYRAM HAVASI 29 Mart Cumartesi: Kıyı Ege’de İzmir dahil gök gürültülü sağanak, Antalya’da yer yer kuvvetli sağanak ve Mersin-Adana boyunca orta kuvvetli yağmur bekleniyor. Bu yağışların büyük kısmı şimşekli ve gök gürültülü olacak. Kırsal kesimde yıldırım düşme riskleri başlıyor. Cumartesi öğlen olurken İstanbul ve Bursa dahil orta ve doğu Marmara, İç ve Doğu Anadolu ile Adıyaman-Diyarbakır gibi güneydoğu merkezlerimiz, gök gürültülü bahar sağanaklarıyla ıslanacak. Bu yağışlar meteorolojide konveksiyon dediğimiz, yerden havanın alttan yukarı iyi bir ısınma ile yükselmesiyle ilişkili. Bu yüzden ısınan çorak araziler, fırın görevi görmeye başlıyor. Bundan sonraki haftalarda da Anadolu’da sıkça konvektif yağışlar gözlemleriz.

UZUN SÜRELİ YAĞIŞLAR 30 Mart Pazar: Trakya, Çanakkale, Ege’nin tamamı ile Akdeniz kıyılarında yağmur bekliyoruz. Bu yağışlar da cumartesi gününe benzer şekilde gök gürültülü ve şimşekli gelecektir. Pazar ayrıca Doğu ve Güneydoğu yükseklerinde, iyice dağlık alanlarda kar yağabilir. Kahramanmaraş-Gaziantep çevresinde bu bayram yağmurlu başlayacak görünüyor. Bayramın birinci günü İstanbul, Ankara ve İzmir gibi 3 büyük merkez dahil, ülke genelinde yağmurlu saatler geçireceğiz. Fakat yağışlar gün boyu sürmüyor, özellikle batıda 3-4 saat ıslattıktan sonra kesiliyor. Fakat Doğu Anadolu genelinde pazar günü uzun süreli yağışlara hazır olalım. YETKİLİLERİN UYARILARINA DİKKAT REKLAM 31 Mart Pazartesi: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Bursa-Bandırma boyunca tahminen öğlen saatlerinden hava kararana kadar yağmur görülebilir. İstanbul’da kuvvetli bir yağış yok ama birkaç kez kesilip başlayan ve şehrin genelini ıslatan türden olabilir. Pazartesi İzmir ve Muğla dahil olmak üzere Ege’nin genelinde yağmur sürüyor, fakat Ege’nin pazartesi yağmurları, hafta sonuna göre daha sakin yağacak görünüyor. Karadeniz’in iç kesimlerinde geniş alanlarda pazar gecesi ve pazartesi yağmur, dağ zirvelerine doğru kar yağışları görülür. Batı Karadeniz’de Karabük-Kastamonu arasında dolu yağışı, kısa süreli şiddetli rüzgar fırtınası ve yıldırım düşme hadiseleri yaşanabilir. Köy ve yayla evlerinde olacaklar, yollarda heyelan ve çığ riskleri de bulunuyor. Artvin, Erzurum, Ardahan, Sivas ve Elazığ yükseklerine tırmanırken bu durumları akılda bulunduralım. Karayollarının ve yetkililerin talimatlarını takip edelim.

NİSAN AYININ İLK GÜNLERİ 1 Nisan Salı: Yağışlar Güney Ege ve Antalya çevresinde kuvvetli olabilir. Muğla’da ve yakın çevresinde dolu yağışı ve rüzgar fırtınaları dahil kuvvetli hava olayları görülebilir. Bu tahmini yakından takip edip sonraki güncellemelere bakmakta fayda var. Marmara’da 1 Nisan Salı hava çok bulutlu ve yer yer yağmurlu olabilir fakat şiddetli bir sağanak henüz beklenmiyor. Yalova, Bursa, Bandırma ve Çanakkale daha uzun süreli, İstanbul çevresi ise kısa süreli yağmurlu olur. Nisan’ın ilk günleri Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışlı ve soğukça havayla geçebilir. 2 Nisan Çarşamba günü, Marmara’da ve İç Anadolu’da daha zayıf olmak üzere Türkiye genelinde yine yağmurlu havanın içinde kalabiliriz. 3 Nisan Perşembe’den itibaren ise yağışlar Marmara, Ege, Batı Karadeniz gibi bölgelerden ayrılıp doğu ve güneydoğu bölgelerde sürebilir. BARAJ SEVİYELERİ Yarın başlayacak dönem aslında bayram tatiline denk geldiği için insanların açık hava planlarını olumsuz etkileyecek olsa da, son ayların en bereketli 7-8 gününü geçireceğiz görünüyor. İç Anadolu ve Karadeniz kıyıları daha zayıf yağmurlar ve daha düşük baraj seviyeleriyle yoluna devam ediyor, sıcak bir yaz mevsimi daha yaklaşırken ortalama dolulukların en azından %50’nin üstünde olmasını bekleriz. Ankara’da bugünlerde %25 civarına dayanan seviyeler endişe verici, yaklaşan yağışlı havayla birlikte iyileşme başlayacaktır. Ardından Mayıs-Haziran aylarında yukarıda “konvektif yağışlar” olarak anlatılan türden bahar sağanakları artabilir, en azından son 2-3 yıldır Ankara gibi Orta Anadolu kentlerini besleyen yağış, bahar sağanakları oldu. Bu yıl da benzer şekilde düşük giden seviyelerimiz o yağışlarla yükselebilir.