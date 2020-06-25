HABERTURK.COM

Haberturk.com'da bir süredir "dinlediğiniz" köşe yazılarını artık çevrimiçi müzik ve podcast uygulaması Spotify'dan da takip edebileceksiniz.

Habertürk'ün gündem belirleyen ve güncel tartışmalara yeni boyut kazandıran köşe yazıları sesli makale olarak da okurlarının karşısına çıkıyor. Üstelik bilgisayar programlı bir sesle değil, gerçek bir seslendirmeyle...

SPOTIFY'DAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Kısa sürede büyük ilgi gören sesli makaleleri dünyanın en yaygın kullanılan çevrimiçi müzik ve podcast uygulaması Spotify'da da dinleyebileceksiniz. Bunun için akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen Spotify uygulamasından Habertürk'ü takip etmek yeterli olacak.