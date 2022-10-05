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Habertürk yazarları Kılıçdaroğlu'nun teklifini değerlendirdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsünü yasal güvenceye kavuşturacağını vadederek açıkladığı kanun teklifi hem siyasilerce hem kanaat önderlerince tartışılıyor. Habertürk yazarları Muharrem Sarıkaya, Nihal Bengisu Karaca ve Kübra Par da son günlerin bu dikkat çekici gündem maddesini bugünkü köşelerinde ele aldı

Habertürk yazarları Kılıçdaroğlu'nun teklifini değerlendirdi
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsü ile ile ilgili hazırladıkları kanun teklifini "Bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Değişmeyi ve öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyeti ile çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrenseller hukuk ilkeleri ile uyum içerisinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıyoruz" çıkarıyoruz sözleri ile duyurmuştu. CHP liderinin sosyal medyadaki videolu paylaşımla yaptığı bu açıklama siyasetin yeni gündem maddesi olurken Habertürk yazarları Muharrem Sarıkaya, Nihal Bengisu Karaca ve Kübra Par söz konusu teklifi köşelerinde değerlendi:

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