Habertürk yazarları RTÜK'ün hukuka aykırı kararını yazdı

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın canlı yayındaki sözlerini program moderatörü Eren Eğilmez’in müdahalesi ile birlikte sıcağı sıcağına düzeltmesine rağmen RTÜK'ün Habertürk TV’ye verdiği ceza tepki çekti.

Habertürk TV, kararın ardından "Bu haksız, hukuka aykırı ve antidemokratik müeyyideye karşı her türlü yargısal denetime başvuruda bulunacağız" dedi.

Karşı oy kullanan üst kurul üyelerinin de hukuka aykırı bulduğu kararı Habertürk yazarları bugünkü köşelerinde değerlendirdi.

Habertürk yazarları Muharrem Sarıkaya, Sevilay Yılman ve Kübra Par, RTÜK'ün demokratik, çoğulcu yayıncılığa ve hukuka aykırı kararını yazdı:

MUHARREM SARIKAYA: REFORMA RTÜK'TEN BAŞLANSIN

RTÜK, Habertürk TV için aldığı bu kararı Meclis TV için de uygulamayı düşünüyor mu?

Sözünü ettiğim, RTÜK’ün Habertürk TV üzerinden demokrasiye ve çoğulcu yayıncılığa yönelik dün aldığı infaz kararı...

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın bir cümlesinden yola çıkarak, hem de hiç yakışık almayan bir maddeden verdiği ceza...

Hakkaniyet ve vicdan sahibi, bırakın televizyon yayıncılığından bir nebze anlayanı, izleyicinin dahi kabul edemeyeceği cezadan söz ediyorum…

Kabul etmenin imkanı yok…

Çünkü bu ceza sadece Habertürk TV’ye değil, çoğulcu ve katılımcı demokrasiye, bilinçli yurttaş olmak isteyenlere de kesildi.

Nedeni de açık, tartışılan ve muhatabı tarafından dile getirilen konulardan dolayı bir televizyon kanalının cezalandırılması, demokratik katılımın özünü yok eder...

Canlı programlarda, farklı görüşlerden insanların katıldığı tartışma programlarının yapılmasının istenmediğini gösterir.

Çoğulculuk, katılımcı demokrasi ile sorunlu olduğunu sergiler.

Oysa çoğulcu, katılımcı demokraside insanlar, olaylar hakkında izleyici olarak katıldığı tartışmalar aracılığıyla bilgi sahibi olur…

Siyasal süreçlere de bu sayede bilinçli yurttaş olarak katılır.

Bu programların amacı da bilinçli yurttaş yaratmaya yöneliktir.

Sonuçta karşısındaki bir milletvekili; söylediği söze katılırsınız katılmazsınız, bu onun sorunu.

MECLİS TV’YE DE CEZA KESER Mİ?

Hemfikir olmanıza da gerek yok, en ağır eleştiriyi de getirebilirsiniz…

Nitekim bugün parlamentoda da benzer tartışmaların çok daha ağırı yapılıyor; Meclis TV de hepsini canlı olarak yayınlıyor.

Şimdi RTÜK ne yapacak Meclis TV’ye de bundan dolayı ceza mı kesecek; oturumu yöneten Başkanvekiline kürsüye çıkma cezası mı uygulayacak?

Söylediğinde bir suç, tazminat konusu varsa mahkemeler açık.

Moderatör arkadaşım Eren Eğilmez de ilk cümlesi sorunlu olan sözü söylediğinde, diğer konuklarla birlikte müdahale etmiş, milletvekili de sözüne açıklık getirmek zorunda kalmış.

Şimdi böyle bir durumda kanunun en olmaz bir maddesinden, hem de vicdanlara sığmayacak bir maddesinden Habertürk TV’ye kesilen ceza kabul edilebilir gibi değil.

Önce herkesin, özellikle de bu kararın altında imzası bulunanların bir şeyi bilmesi gerekiyor…

Bu kanalın, kararı alanlardan çok daha fazla ordusuna, milletine ve ülkesinin bölünmez bütünlüğüne bağı ve saygısı var.

İspatı da her milli meselede sergilediği geçmişidir...

Şimdi bu kararın altında imzası olanlara sorarım, sizin hukuk dediğiniz, cımbızla çekilmiş bir cümleden mi oluşuyor?

Ülkenin en çok izlenen merkezdeki bir kanalına, aklının ucundan dahi geçirilmesi zor bir maddeden ceza vermeye kalkarsanız, sadece vicdanlara değil ülkeye de ağır bir yük bindirirsiniz.

Bu karardan sonra demokrasi alanında bu ülkede reform yapacağına kimi ikna edebilirsiniz?

KARAR STRATEJİ BELGESİNE TERS

Oysa reformun kaynağı olarak gösterilen Yargı Reformu Strateji belgesinde tam da bu durumun ortadan kaldırılacağına atıf yapılıyor ve şöyle deniliyordu:

“İfade özgürlüğünü etkileyen mevzuat üzerinde öngörülen değişiklikler, haber verme sınırları içerisinde yer alan, eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamalarının suç oluşturmayacağına ilişkin düzenlemelerin ceza mevzuatının bütününün değerlendirilmesi suretiyle etkin biçimde uygulanmasına yönelik olacaktır…”

Burada da kalmıyor, TCK’nın 301’inci maddesine atıf yapılarak, şu hatırlatmaya da yer veriliyordu:

“Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” kenar başlıklı 301’inci maddesinde, “Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz” düzenlemeleri yer almaktadır…”

Bu cümlelerden baktığımda anlıyorum ki reforma RTÜK’ten başlamak gerekiyor…

SEVİLAY YILMAN: RTÜK'ÜN AMACI NE? AYAR ÇEKMEK Mİ?

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Habertürk TV’de katıldığı programda Tank Palet Fabrikası’nın Katar’la ilişkisini aktardığı an kullandığı ifadeler malumunuz.

Ben Başarır’ın o ifadeleri canlı yayın heyecanı ile sehven söylediğine inananlardanım ayrı konu.

Ama kendisini savunacak değilim.

Çünkü canlı yayında da olsanız ağzınızdan çıkan her cümleye dikkat etmek zorundasınız.

Hele hele de milletin kırmızı çizgisi, fay hattı kabul edilen alanlarda.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu bu konuların başında gelir.

Bu konuyla alakalı konuşurken söyleyeceğiniz sözlerin, kuracağınız cümlelerin nereye varıp varmayacağını, nasıl sonuçlara mal olacağını hesap ederek söyleyeceksiniz.

Ne demiş Allah’ın Aslanı…

“Söz, ağızdan çıkana kadar senin esirindir. Ağızdan çıktıktan sonra da sen onun esiri... (Hz. Ali)”

Ali Mahir Başarır maalesef o yayında sarf ettiği cümlelerin bugün esiri olmuş durumda.

Bu konuda fazla diyecek bir şey yok.

Sehven veya değil, kurduğu o ifadeler artık onun ve partisinin sorumluluğunda.

Buraya kadar tamam.

Tamam olmayan bir şey var ama bu olayda.

O da RTÜK tarafından Habertürk TV’ye kesilen ceza!

Dün haber aldık ki RTÜK, Habertürk’e 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan da idari para cezası kesilmesi kararı almış.

Sebep?

Bir sebep yok tabii ki.

Olamaz da!

Çünkü dün tekrar defalarca izledim söz konusu yayını.

Özellikle de o bölümü.

Sizlerin de dikkatine sunmak istiyorum eğer yasal olarak problem olmayacaksa.

Yahu Ali Mahir Başarır o lafları ediyor ama programın moderatörü Eren Eğilmez anında müdahale ediyor.

Bir değil hem de birkaç kez.

“İfadeleriniz sıkıntılı. Bu konu hassas. Geri alın lütfen sözlerinizi” diyor.

Hatta Başarır’da Eren’in bu uyarısı üzerine düzeltmeye gidiyor.

Hal böyleyken Habertürk TV’yi sorumlu tutup ve üstelik de en ağırından bir ceza kesmek niye?

En deneyimsiz yargıcın önüne konulsa ve programın o bölümünü izlese; “Yok artık! El insaf!” diyeceği besbelli bu cezayla kime ne mesaj verilmeye çalışılıyor?

Çok açık ve net soruyorum buradan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve üyelerine…

CNN TÜRK gibi rakip bir televizyonda ve üstelik de iktidara yakın olduğu bilinen yorumcuların dahi Ali Mahir Başarır’ın kullanmış olduğu ifadelerin sorumluluğunun Habertürk TV ve moderatör Eren Eğilmez’e bağlanamayacağı yönünde net görüşleri varken…

Ve dahası o sözler üzerine Eren Eğilmez’in anında refleks gösterip Başarır’a sözlerini geri aldırtması takdir edilirken…

Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz pardon?

Başarır’ın hatasını bahane edip Türkiye’nin en bağımsız, objektif, tarafsız ve en etkili haber kanalına bir ayar filan mı çekmeye çalışıyorsunuz?

KÜBRA PAR: HABERTÜRK TV ÖZGÜR, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ OLDUĞU İÇİN CEZALANDIRILDI!

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın Gerçek Fikri Ne programında kullandığı ifadeler nedeniyle RTÜK'ün kanalımıza 5 kez program durdurma ve idari para cezası vermesi karşısında büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadım.

Başta Habertürk TV izleyicileri olmak üzere tüm halkımız bilmeli ki aslında bu ceza Türkiye demokrasisine verilmiş bir cezadır çünkü...

Demokratik ve çoğulcu bir yayın politikası izleyerek farklı siyasal çizgideki konukları davet ettiğimiz için cezalandırıldık...

Özgür ve tarafsız bir haber kanalının sorumluluğunu yerine getirerek, hiçbir siyasi partiden emir almadığımız için cezalandırıldık...

Medyayı kişisel çıkarları için dizayn etme çabasında olan odakların güdümünde hareket etmeden yalnızca kamu yararı adına habercilik yaptığımız için cezalandırıldık...

Medyanın giderek kutuplaştığı, gazete ve televizyonların yalnızca belli ideolojik ajandalarla hareket ettiği bir atmosferde bağımsız çizgimizden ödün vermediğimiz için cezalandırıldık...

Ve tabii AB izleyici grubunda en çok izlenen haber kanalı olduğumuz için yani başarımız yüzünden cezalandırıldık!

Aksi halde, sorumlu yayıncılık gereği program moderatörü Eren Eğilmez üstüne düşeni yaparak, kastını aşan sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı ısrarla uyarmışken ve Başarır canlı yayında sözlerini düzeltmişken...

Habertürk TV yönetimi “İlgili açıklamalar kurumumuzun görüşlerini kesinlikle yansıtmamaktadır. Ordumuzun saygınlığına ve değerini düşürmeye yönelik her türlü ifadeyi kesin bir dille reddediyor, karşısında duruyoruz” açıklamasını yapmışken...

Böyle akıl almaz ve hakkaniyetten uzak bir karara imza atmazdı RTÜK.

Dönemsel rüzgârlara kapılmadan adil yayıncılık çizgisini koruyan bir kanalda çalıştığım için gururluyum.

Her şeye rağmen doğru ve ilkeli yayınlar yapmayı sürdüreceğiz.

Tüm halkımızı bu haksız ceza karşısında, özgür ve tarafsız yayıncılığı desteklemek adına daha çok Habertürk TV izlemeye davet ediyorum!