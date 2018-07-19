Medya patronu Fatih Oflaz’ın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından öz kızına cinsel istismar suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı haberi Türkiye’yi sarstı. Habertürk'ün sabah saatlerinde Zülfikar Ali Aydın’ın kaleminden duyurduğu istismar skandalı, günün en çok konuşulan ve gündemi sarsan haberi oldu. Habertürk haberinde etik sebeplerle istismar olayının detaylarını ve mağdur genç kızın ismini vermediği haberi gün boyunca yüzlerce internet sitesi ve televizyon tarafından da alıntılandı.

Habertürk'ün mahkeme kayıtlarına dayanarak duyurduğu olayda 17. Ağır Ceza Mahkemesi Fatih Oflaz hakkında 22 yıl hapis cezasını “Sabıkasız olması” nedeniyle 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetmişti. Tutuklanması istenen Fatih Oflaz ile ilgili de mahkeme “duruşmalara katılması ve hastalık sebebiyle tedavisinin sürmesi” gibi sebeplerle reddetmişti. Buna karşılık Adli Kontrol uygulanmasına karar veren mahkeme Oflaz için yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

Fatih Oflaz’ın mahkeme kararından sonra yasa dışı yollarla üçüncü eşi ve eşinden olan oğlunun yaşadığı İspanya’ya kaçtığı iddia edildi.

Olayın ortaya çıkması üzerine bir açıklama yapan Fatih Oflaz’ın kardeşi Esra Oflaz Güvenkaya, “Olayı duyunca üzüntümden beyin kanaması geçirdim. Davadan karar çıkana kadar haberim yoktu. Denildiği gibi bu taciz olayı gerçekse, ağabeyimin en ağır cezayı çekmesi gerekir." dedi.

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