Tedaviden en yüksek faydayı sağlamak isteyenlerin aklındaki en önemli soru ise "Hacamat öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir, hangi gıdalar tüketilir?" olmaktadır. Merak ettiğiniz tüm ayrıntılar...

Deri altında biriken ve vücudun doğal yollarla atamadığı ağır metallerin, toksinlerin ve serbest radikallerin vakumlanarak dışarı atılması işlemi, metabolizma üzerinde derin bir etki yaratır. Bu biyolojik arınma süreci, rastgele bir zamanda veya hazırlıksız bir şekilde yapıldığında beklenen şifayı vermeyebilir, hatta kişiyi yorabilir. Vücudun bu detoks işlemine hazırlanması ve işlemden sonra kendini toparlayabilmesi için beslenme düzeninden uyku saatlerine kadar uzanan özel bir perhiz programı uygulanmalıdır. Uygulamanın fizyolojik etkilerini, en doğru zamanlamayı ve sofranızda yapmanız gereken değişiklikleri bu içeriğimizde inceliyoruz. İşte şifa bulmak için izlemeniz gereken yol haritası...

HACAMAT NEDİR?

Tıbbi literatürde "ıslak kupa tedavisi" olarak adlandırılan hacamat, deri altında birikmiş, vücuda zararlı hale gelmiş, damar tıkanıklığına yol açabilecek pıhtılaşmış kanın ve toksinlerin vakum yoluyla vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları arasında yer alan bu yöntem, sadece kan aldırmakla karıştırılmamalıdır. Kan bağışında damardan temiz kan alınırken, hacamatta kılcal damarlardaki ve deri altındaki kirli kan hedeflenir.

Tarihi Antik Mısır'a kadar uzanan ve İslam tıbbında da Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) tavsiyesi (sünnet) olarak büyük önem taşıyan hacamat, belirli anatomik noktalara uygulanır. Sırttaki iki kürek kemiği arası, kafa arkası, bel bölgesi gibi noktalar, toksinlerin en çok biriktiği ve vücudun biyo-enerji hatlarının kesiştiği yerler olarak kabul edilir. İşlem, steril kupaların vakumlanması ve ardından deriye atılan çok ince çiziklerle kanın dışarı çekilmesi prensibine dayanır. Bu sayede kan dolaşımı rahatlar, hücrelere giden oksijen miktarı artar ve vücut adeta "resetlenmiş" olur. HACAMATTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Hacamatın başarısı, vücudun işleme ne kadar hazır olduğuyla doğrudan ilişkilidir. Hazırlık süreci, randevu saatinden en az 24 saat önce başlamalıdır. En kritik kural, midenin durumuyla ilgilidir. Hacamat, ne çok tok ne de çok açken yapılmalıdır; ancak ideal olanı "yarı aç" olmaktır. İşlemden en az 3 saat önce yeme içme kesilmelidir. Tok karna yapılan hacamatın, kanın karın bölgesinde toplanması nedeniyle verimsiz olacağı ve baygınlık hissine yol açabileceği belirtilir.

Bir diğer hayati konu ise kan sulandırıcı ilaçların kullanımıdır. Eğer kişi kan sulandırıcı (aspirin vb.) kullanıyorsa, doktoruna danışarak işlemden bir gün önce ilacı bırakması gerekebilir. Ayrıca, vücudun dinç olması önemlidir; işlemden önceki gece yeterli uyku alınmalı ve yorucu fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Kadınlar için adet dönemlerinde hacamat yapılması, vücudun zaten kan kaybettiği bir dönem olduğu için genellikle tavsiye edilmez. Hicri takvime göre ayın belirli günlerinin (17, 19 ve 21. günler) hacamat için daha uygun olduğu inancı da geleneksel uygulamada önemli bir yer tutar. HACAMAT SONRASI NE YENİR? Tedavinin en önemli aşamalarından biri, işlem sonrasındaki beslenme düzenidir. Hacamattan sonraki ilk 2-3 saat boyunca hiçbir şey yenmemeli, sadece su içilmelidir. Bu süre sonunda yapılacak ilk öğün hafif ve sindirimi kolay olmalıdır. Hacamat geleneğinde, işlemden sonra sirkeli su veya bal şerbeti içilmesi yaygın bir tavsiyedir. Bu içeceklerin kan damarlarını açtığına ve temizlenmeyi desteklediğine inanılır. Hacamat sonrası en az 24 saat, mümkünse 48 saat boyunca "hayvansal gıda perhizi" uygulanması şarttır. Et, süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi protein ağırlıklı hayvansal gıdalar, sindirimi zor olduğu ve vücudu yorduğu için bu dönemde tüketilmemelidir. Protein sindirimi, vücudun enerjisini o bölgeye çekerek, hacamatın başlattığı iyileşme ve yenilenme sürecini yavaşlatabilir. Bunun yerine zeytinyağlı sebze yemekleri, çorbalar, meyve ve bol yeşillik tercih edilmelidir. Özellikle kan yapıcı özelliği olan kuru üzüm, incir ve mercimek gibi gıdalar bu dönemde faydalıdır. Ayrıca, bol su içmek, toksinlerin böbrekler yoluyla atılımını hızlandırmak için elzemdir.