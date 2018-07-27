Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yakup Hakan Başaran, kutsal topraklara yolculuk etmeye hazırlanan hacı adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu.

KİŞİSEL TEMİZLİĞE DİKKAT!

Virüslerden korunmada hijyenin önemine değinen Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, “Kişisel temizlik (elleri sabunlu suyla yıkamak, banyo yapmak, diş fırçalamak, temiz giysiler giymek) hem kendimizi hem de çevremizi korumak için en kolay yöntemdir. Bunların ötesinde, hasta olduğumuz zaman toplumu korumak adına atılabilecek adımlar (hastalık düzelene kadar gereklilik haricinde ortak alanlardan uzak durulması) olabildiği gibi, hastalıklardan korunmak için alınabilecek tedbirler de mevcuttur” dedi.

YOLCULUK ÖNCESİ AŞILAR TAMAMLANMALI

Kişisel temizlik haricinde, en kolay, ucuz ve güvenli korunma yolunun aşı olduğunu vurgulayan Başaran, şunları söyledi: “Hacca gitmeden önce, aşı ile korunulabilen, bölgede yaygın olarak bulunulabilecek hastalıklar ile ilgili bilgi alınmalı, koruyuculuğun başlaması için seyahatten uygun bir zaman dilimi öncesinde aşılar tamamlanmalıdır. Diğer kişisel korunma yöntemleri ise, temizliğinden emin olunan kapalı kapaklı içme sularının tercih edilmesi, bekletilmemiş ve hijyenik olarak hazırlanmış gıdaların tüketilmesi, kalabalık bölgelerde bulunulan dönemlerde maske takılması sayılabilir. Basit bir maske, yüzde yüz koruyuculuk sağlamasa bile, solunum yolu ile bulaşan hastalıklara karşı önemli bir korunma yöntemidir.”

Enfeksiyon hastalıklarının ortak özelliğinin, enfeksiyonun tipi ve vücuttaki tutulum yerine göre düşük veya yüksek seviyede bulaşıcı olmasına dikkat çeken Uzm. Dr. Yakup Hakan Başaran, “Bu bulaşma için bazı enfeksiyon hastalıklarında aracı organizma gerekmektedir ancak çoğu enfeksiyon, kişiden kişiye direkt veya ortam aracılığı ile bulaşabilmektedir” dedi.

BULAŞICI VİRÜSLERE DİKKAT!

Dr. Yakup Hakan Başaran, son yıllarda hac bölgesinde saptanan ve yayılan, yüksek düzeyde bulaşıcı olan ve ölümlere yol açabilen MERS CoV adlı virüsün tespit edildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Enfeksiyon hastalığının, hasta kişiden (kaynak) duyarlı kişiye bulaşması, hastanın; solunum, hapşırık, öksürük, idrar, dışkı yolu ile etken mikroorganizmayı ortam aracılığı ile (içme veya kullanma suyu, gıdalar, solunum yolu, ortak kullanılan aletler), veya çeşitli cilt enfeksiyonlarında, direkt temas ile olabilmektedir. Bazı enfeksiyonlarda ise hastalığın bulaşması için, hastalığı kişiden kişiye taşıyan aracı organizmalar (kene, bit, sivrisinek vb) gereklidir.”

ENFEKSİYONDAN KORUNMAK, TEDAVİDEN DAHA ÖNEMLİ

Dr. Yakup Hakan Başaran, “Görüldüğü gibi, kalabalık bir ortamda bulunmak, tek bir hasta kişiden nasıl bir yayılım olabileceği ortadadır. Ancak gerek hac ibadeti gerek turizm gerek modern yaşamın sonucu olsun insanlar sıklıkla kalabalık ortamda bulunmak zorundadırlar. Bu durum, enfeksiyon hastalıklarında tedaviyi değil, enfeksiyon hastalıklarından korunmayı daha önemli bir basamak olarak ortaya koymaktadır” diyerek hacı adaylarını uyardı.