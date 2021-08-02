İtalya’da aşı randevu sistemine siber saldırı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

İtalya’nın başkenti Roma’nın Lazio bölgesinin aşı randevu sistemi olan platform, pazar günü birkaç saat boyunca kullanılamadı.

Yetkililer, ‘‘güçlü’’ siber saldırının vatandaşların Covid-19 aşısı ve diğer hizmetler dahil olmak üzere randevu almasını engellediğini söylerken gerekçeyi hacklenme ile açıkladı.

Lazio yerel yönetimi Facebook'tan yaptığı paylaşımda, sitenin fidye yazılımının, bilgisayar korsanları/hackerlar tarafından saldırıya uğradığını belirtti.

Yetkililer, "Hizmetlerde kesinti olasılığını önlemek için tüm savunma ve doğrulama operasyonları devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Olaya ilişkin araştırma ve doğrulama süreci devam ederken ayrıntılı bilgi verilmedi.