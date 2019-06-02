Hadi İnşallah filmi oyuncuları kimler, Hadi İnşallah filmi konusu ve nerede çekildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizilerin sezon finali yapmasının sebebiyle kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyici ile buluşturuyor. FOX TV'de ise bu akşam başrolünü Büşra Pekin ile Murat Boz'un aldığı Hadi İnşallah fişlmi var.

HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI KİMLER?

Murat Boz : Pekmez

Büşra Pekin: Pucca

Şinasi Yurtsever: Kameraman Hasan

Müjde Uzman: Bayan Kaltak

Cezmi Baskın: PuCCa Baba

Hülya Gülşen Irmak: PuCCa Hala

İdil Dizdar: Zodyaklı / Zodi

Aydan Taş: Kızıl

Emrah Kaman: Eski Sevgili

HADİ İNŞALLAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hadi İnşallah, genç bir kadın olan Pucca’nın hikayesini anlatıyor. PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara’da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir’e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir’deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! “Pekmez” lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar… Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hadi İnşallah filminin çekimleri İzmir'de yapıldı. Galası da İzmir’de bir AVM'de gerçekleştirildi.