Hadi İnşallah filmi romantik komedi tarzında film seven sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Hadi İnşallah'ın yönetmenliğini Ali Taner Baltacı üstlendi. Hadi İnşallah'ın başrolünde ise Büşra Pekin ve Murat Boz yer alıyor. Hadi İnşallah filmine dair detaylar haberimizde.

HADİ İNŞALLAH OYUNCULARI KİMLER?

Ali Taner Baltacı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Hadi İnşallah'ın oyuncu kadrosunda Büşra Pekin (Pucca),Murat Boz (Pekmez),Şinasi Yurtsever (Kameraman Hasan) Müjde Uzman (Bayan Kaltak),Aydan Taş (Kızıl) Hülya Gülşen Irmak (Pucca Hala),Cezmi Baskın ( Pucca Baba) İdil Dizdar (Zodi) bulunuyor.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdaki pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! "Pekmez" lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır...

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