Hadi ipucu 12 Mayıs sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; " TDK tarafından Türkçe karşılığı "tepke" olarak geçen kelime nedir? " sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 12 Mayıs sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 12 MAYIS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 20.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 12 MAYIS CEVABI: REFLEKS

tepke

a. biy. 1. Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, yansı, refleks. 2. ruh b.Dıştan gelen bir uyarım sonucunda doğan ve hareket, salgı vb. tepkilere yol açan samimiyetsiz sinir etkinliği, refleks.