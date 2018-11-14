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Hadi ipucu 14 Kasım: Palamut ve torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamuranın adı

Hadi ipucu sorusu 14 Kasım saat 12.30'daki yarışma öncesi Instagram'dan paylaşıldı. Hadi ipucu sorusu "Palamut ve torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamuranın adı nedir?" olarak paylaşıldı. İşte Hadi ipucu sorusu

14.11.2018 - 10:05 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu 14 Kasım saat 12.30'daki yarışma öncesi Hadi yarışmacıları tarafından araştırılıyor. Hadi ipucu sorusu Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Hadi ipucu sorusu olarak Hadi yarışmacılarına "Palamut ve torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamuranın adı nedir?" sorusu soruldu. Peki; Hadi ipucu sorusunun cevabı nedir? İşte, 14 Kasım Hadi ipucu sorusunun cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 14 KASIM CEVABI

Hadi ipucu sorusu: Palamut ve torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamuranın adı nedir?

Hadi ipucu cevabı: Lakerda!

LAKERDA TARİFİ

Balığın iç organları çıkartılarak temizlendikten sonra kuyruk kısmı kuyruk başlangıcından 3–5 cm. içeriden kesilerek, baş tarafı da yüzgeçlerin hizasından kesilerek ayrılır. Bu kuyruk ve baş kısımları çorba ya da pilaki için kullanılabilir. Kalan gövde, takoz tabir edilen 7–8 cm. kalınlıkta dilimler halinde kesilir. İnce bir süpürge otu ya da tel yardımıyla omuriliği ve kan pıhtıları tamamen temizlenir. Temizlenmiş takozlar yıkanır ve temiz, serin ve tatlı bir suda 15-20 dakika bekletilerek kalan kan vb. kalıntıların çıkması sağlanır. Lakerda geleneksel olarak tahta fıçılara kurulmuş olsa da günümüzde bu iş için teneke ya da plastik kaplar kullanılmaktadır. Lakerda kurarken kullanılacak tuz sofra tuzundan bir derece kalın ama turşuluk iri taneli tuzdan ince, şeker kalınlığında sanayi tuzudur.

Kabın dibine 1–2 cm. kalınlıkta tuz döküldükten sonra takozlar kesik yüzeyleri tuza gelecek şekilde sıkıca dizilerek istiflenir. Sıranın üzerine defne yaprağı ve balıkları örtecek kadar tuz konulup yeni bir sıra döşenir. Bu şekilde kap doldurulup en üst katın da üstü tuzla örtüldükten sonra üstünü kapatacak büyüklükte bir tahta ve tahtanın da üzerine temiz bir taş benzeri bir ağırlık konur ve kabın ağzı temiz bir bezle bağlanarak kapatılır. Serin bir yerde 2-3 hafta beklediğinde yenecek duruma gelir. Bu süre içinde balık su ve yağ salar. Üstte biriken yağ kaşık ve kâğıt havluyla alınır.

Lakerda daha çok salata ve meze olarak yenir. Yenecek miktar kadarı saklandığı kaptan çıkarılarak 4-5 saat temiz tatlı suda bekletilerek tuzunu salması sağlanır. İsteğe bağlı olarak kısa bir süre sirkede de tutulabilir. Ardından keskin bir fileto bıçağıyla derisi soyulur, bir santim kadar kalınlıkta dilimlenir ve servis tabağına alınır. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirilip biraz da karabiber serpilebilir. Yanında halka dilimlenmiş kırmızı soğanla servis edilir.

 

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