Hadi ipucu sorusu belli oldu. 18 Aralık saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Fizy ''Kış Geliyor'' listesinin 6. şarkısı nedir?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU 18 ARALIK

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 20:30’da!

''Ödül fizy katkılarıyla 30.000TL.

30.000 TL ödüle 30.000 joker fizy uygulamasında şimdi seni bekliyor. Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy’e git, ''Kış Geliyor'' listesinin 6. şarkısını not etmeyi sakın unutma'' denildi.

HADİ İPUCU SORUSUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: DENİZ SEKİ - ÖĞRENDİM

Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin

Yağmurum ol rüzgara yelken baharim gelsin

Dikenleri batan elim çabucak geçsin

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

Güneşin her doğduğu güne gün adam sensin

Yağmurum ol rüzgara yelken baharim gelsin

Dikenleri batan elim çabucak geçsin

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Aşka küsüm onun bana borcu çok

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Ateş oldum köz oldum sönmeyi de öğrendim

Bir muma köle oldum yanmayi da öğrendim

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