Hadi ipucu sorusu 19 Ekim saat 20.30'da yapılacak yarışma öncesi Hadi'nn Instagram hesabından Hadi yarışmacıları ile paylaşıldı. Bugün saat 12.30'daki yarışmanın iptal edilmesiyle birlikte gözler saat 20.30'da yapılacak yarışmaya çevrildi. İşte 19 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 EKİM

Hadi'nin hergün saat 20.30'da yapılan yarışması önces gözler Hadi ipucu sorusuna çevriliyor. Hadi ipucu soruları ise Hadi'nin resmi Instagram hesabından paylaşılıyor. İşte bugün yani 19 Ekim Cuma günü yapılacak olan Hadi yarışmasının Hadi Instagram hesabından paylaşılan sorusu:

Tarzan filmi günümüze kadar defalarca çekildi. Hatta çizgi film,oyun olarak da karşımıza çıkmıştır. Tarzan'ın yakın dostu ve birlikte büyüdüğü maymunu bilmeyenimiz yoktur. Peki bu maymunun gerçek ismi nedir biliyor muyuz?

HADİ İPUCU CEVABI 19 EKİM: KALA

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