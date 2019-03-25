Hadi Futbol Gecesi ipucu 25 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Los Turcos "Türkler" lakabıyla bilinen İspanyol kulübün adı nedir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 22.00'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 25 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ FUTBOL GECESİ İPUCU SORUSU 25 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 22.00'de

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 25 MART CEVABI: DEPORTİVO LA CORUNA

Real Club Deportivo de La Coruña bilinen ismiyle Deportivo 1906 yılında kurulmuş olan futbol kulübüdür. Maçlarını A Coruña şehrindeki Estadio Municipal de Riazor'nda oynar. Deportivo'nun lakabı "El Turco"'dur. Galiçya Bölgesinde bulunan Güneydeki komşu kent Vigo'nun takımı Celta Vigo ile ezeli rekabet halindedir. Bu derbinin adı Galiçya Derbisi olarak adlandırılmaktadır. Celtalıların hakaret amaçlı taktıkları "El Turco" ismi Deportivolu taraftarlarca kabul görmüş ve "Evet, Türk gibi güçlüyüz!" şeklinde cevap bulmuştur.

Evleri Estadio Riazor'da oynadıkları maçlarda dev boyutlarda Türk bayrakları açılır. Celta Vigo ve Avrupa Kupalarında Yunanistan takımlarıyla oynadıkları maçlardaki bu tip görüntüler sık sık yaşanır. Aynı şekilde Deportivolular da Celta Vigo taraftarlarını "Portekiz hayranı" olmakla itham ederler. İspanya Ligi La Liga'yı teknik direktör İrureta yönetiminde 2000 yılında kazanmayı başaran Deportivo 2003-04 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Milan'ı 4-1'in rövanşında kendi evinde 4-0 yenerek tüm dikkatleri üzerinde toplamıştır.

Ancak, kupayı kazanacak olan Porto'ya yarı finalde elenmekten kurtulamamıştır. 2000-01 sezonunda da Şampiyonlar Ligi çeyrek finali oynamışlar, İngiliz Leeds United takımına elenmişlerdir.