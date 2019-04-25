25 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 12.30 Hadi Magazin yarışmasının ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugünkü ipucumuz Yaprak Dökümü dizisi ile adını duyurmayı başaran ünlü dizi ve sinema oyuncusu hakkında sevgili hadiciler. En son Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı "Oya" karakteri ile büyük beğeni toplayan oyuncu, yoga üzerine eğitim almak amacıyla temmuz ayında Hindistan’a gidiyor. Sizce kimden bahsediyoruz?" diye soruldu. Özge Ulusoy'un sunuculuğuna gerçekleşecek olan Hadi ipucu cevabı haberimizde...

HADİ İPUCU CEVABI

25 Nisan Hadi Magazin ipucu sorusu cevabı: GÖKÇE BAHADIR

HADİ İPUCU SORUSU: GÖKÇE BAHADIR HİNDİSTAN YOLCUSU



Ufak Tefek Cinayetler dizisinin güzel oyuncusu Gökçe Bahadır, dizinin bitiminin hemen ardından çıkardığı albümle de kalmadı. Yorulmak bilmeyen Gökçe Bahadır, yoga eğitimi alacak.

Gökçe Bahadır, ''Ufak Tefek Cinayteler'' dizisinden sonra dur durak bilmeden çalışmış ve albüm hazırlığına başlamıştı. Aykut Gürel öncülüğünde ilk kez bir müzik albümü çıkardı ve güzel oyuncu Gökçe Bahadır, ilk konserini verdi. Oyunculuk ve şarkıcılığın ardından hız kesmeden yeni bir dala daha adım atan Gökçe Bahadır, yoga eğitimi alacak.

Son dönemde yogaya merak saran Gökçe Bahadır'a Uzak Doğu'ya gitmeye karar verdi. Ünlü oyuncu, yoga üzerine eğitim almak amacıyla temmuz ayında Hindistan'a gidiyor.

Gökçe Bahadır'ın asıl planı ise dönüşte bir pilates ve yoga stüdyosu açmak...