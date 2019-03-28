Hadi ipucu 28 Mart sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Güneş Sistemi'nin sekizinci ve Dünya'ya en uzak gezegen hangisidir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 28 Mart sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 28 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 28 MART CEVABI: NEPTÜN

Plüton'un cüce gezegen kategorisine alınmasından sonra, sistemin normal boyutlu son gezegeni Neptün olmuştur. Güneş’e yakınlık bakımından 8. sıradadır. Adını Roma deniz tanrısından alan gezegenimiz, diğer gezegenlerin aksine gözlemle değil, matematiksel tahminlerle bulunmuştur. Uranüs üzerinde yol açtığı tedirginlik etkileri, oralarda bir gök cisminin daha olması gerektiğini düşündürmüş ve bunun sonucunda Neptün, 1846 yılında keşfedilerek sistemdeki yerini almıştır.

Neptün’ün Güneş’e ortalama uzaklığı 30 AB’dir. 1 AB’nin (astronomi birimi) yaklaşık 150 milyon km olduğunu düşünürsek, mesafenin büyüklüğü gözümüzde daha iyi canlanacaktır. Çapı 49,528 km’dir ve yine bir buz devidir Neptün. Güneş etrafındaki 1 turunu 164.86 yılda bitirirken, kendi etrafındaki 1 dönüşünü 16.11 saatte tamamlar. Albedosu %51’dir. Kütlesi 17.15 Yer kütlesi kadardır. Genel yapı itibarı ile Uranüs’e benzer.

Neptün Yer’den gözlendiğinde oldukça sönük bir gezegendir. Dış gezegenlerin en iyi gözlemlendiği konum olan karşı konum anında gözlenebilmesi için bile küçük bir teleskoba ihtiyaç duyulur