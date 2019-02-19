Hadi ipucu 20.30 cevabı belli oldu. 19 Şubat Hadi cevabı Instagram hesabından, "Bu akşamın ipucu da fizy'den geliyor. İpucu için hemen fizy’e git, ''fizy Kalp'' listesindeki 5. şarkıyı not etmeyi sakın unutma" şeklinde geldi. Hadi bugün ipucu yarışmasında 30.000 TL değerindeki büyük para ödülü dağıtacak. İşte, hadi ipucu cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 19 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'da

Ödül ise; 30.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 19 ŞUBAT CEVABI: GÖKHAN TEPE / KAL BİRAZ DAHA

ŞARKININ SÖZLERİ

Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz

Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz

Allah aşkına kal biraz daha

Boynumuz bükük durmasın

Al beni yine sakla göğsüne

Ayrılık bizi bulamasın

Karanlıktan üşüdüm üşüdüm

Lambaları yak düşünüp düşünüp

Uykuya dalmak ne mümkün kaderim

Sensiz uyanmak bir ömür bilirim

İstersen üzülüp, üzülüp

Aynalara bak neyi var neyi yoksa

Her şeyi yak denedim ne mümkün

Seni unutmak sevgilim

Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz

Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz

Allah aşkına kal biraz daha

Boynumuz bükük durmasın

Al beni yine sakla göğsüne

Ayrılık bizi bulamasın

Karanlıktan üşüdüm üşüdüm

Lambaları yak düşünüp düşünüp

Uykuya dalmak ne mümkün kaderim

Sensiz uyanmak bir ömür bilirim

İstersen üzülüp, üzülüp

Aynalara bak neyi var neyi yoksa

Her şeyi yak denedim ne mümkün

Seni unutmak sevgilim