Büyük bir ilgi ile takip edilen 4 Ocak Hadi ipucu cevabı belli oldu. Hadi bugün öğlen yayınlanacak olan yarışması için ipucu sorusunu Instagram hesabından, "İpucumuz bu kez paratoner'in, ilk yüzme paletlerinin ve iki odak noktalı, bifocal gözlüğün kaşifinden geliyor. Üstelik tüm bu popüler icatların mucidi, buluşlarının herkes tarafından kullanılması gerektiğine inandığı için hiçbir patent başvurusunda bulunmamıştır. Hazırsak ipucu sorumuz geliyor. Ünlü uçurtma deneyi sonucunda yıldırımın elektrik akımlarından oluştuğunu ispatlayan Amerikalı bilim insanı kimdir?" diye sordu. Hadi bugün saat 12:30'da 6.000 TL değerindeki ödülü takipçileri ile paylaştıracak.

HADİ İPUCU CEVABI

Ünlü uçurtma deneyi sonucunda yıldırımın elektrik akımlarından oluştuğunu ispatlayan Amerikalı bilim insanı kimdir?

4 Ocak Hadi ipucu cevabı: BENJAMIN FRANKLIN

HADİ İPUCU SORUSU: BENJAMIN FRANKLIN KİMDİR

Benjamin Franklin, 17 Ocak 1706'da, onyedi çocuklu bir ailenin oğlu olarak Amerika'da doğdu. Kalabalık ailesinde, anne babasının önceki evliliklerinden olan üvey kardeşleri de vardı. Sabun ve mum imalatçısı olan babası Josiah Franklin'in onbeşinci, annesi Abiah Franklin'inse sekizinci çocuğuydu. Küçüklüğünde yüzmeyi çok seviyordu ve iyi bir yüzücü olarak bilinmekteydi.

On yaşında okulu bıraktı. 12 yaşındayken basımevi yöneten ve liberal bir gazete yayınlayan ağabeyi James'in yanına çırak olarak girdi. Basımcılık mesleğini öğrendi ve edebiyat çalışmalarına başladı. 1730'da Philadelphia'da bir basımevi ve gazete kurdu. Poor Richard's Almanac'ı (Fakir Richard'ın Almanak'ı) yayınlamaya başladı. 1732-1757 yılları arasında yönetmenliğini yaptığı Almanac'da Richard Sounders imzasıyla yazılar yazdı.

Siyaset, felsefe, bilim, iş ilişkileri gibi konuların tartışıldığı Junto adlı bir kulüp; kütüphane, hastane ve yangına karşı sigorta şirketi kurdu. Basımevlerini çoğalttı. F?anklin, 1736'da Philadelphia meclis sek?ete?i oldu ve siyasete atıldı. 1750'de Pensilvanya meclisine seçildi, a?azi ve?gisine ka?şı olan büyük ailele?le mücadele etti. İngiliz Ame?ikası postala?ının genel müdü?lüğüne geti?ildi. Posta se?visinde çeşitli düzenlemele? yaptı.

Özellikle elekt?ik olayla?ıyla ilgili a?aştı?mala? yapan F?anklin, elekt?ik yükle?indeki a?tı ve eksi uçla?ını keşfetti ve elekt?ik yükünün ko?unumu ilkesini o?taya attı. Fı?tınalı bi? havada uçu?tma uçu?a?ak ge?çekleşti?diği deneyi sonunda şimşeğin elekt?iksel bi? olay olduğunu keşfetti. sozkimin.com Elekt?ikten etkilenmele?i sebebiyle kendisinin ku?tulmasına ?ağmen iki ya?dımcısının öldüğü bu deneyden yola çıka?ak pa?atone?'i keşfetti, güneş ışığından daha fazla ya?a?lanmak için saat uygulamasını başlattı.

1757'de Kuzey Amerika Sömürgeler isyanının başlangıcında sömürgelerde yaşayanlar Franklin'i, şikayetlerini Londra'ya iletmekle; 1765'te de damga resmi kanununa karşı itirazları Lord Grenville'e bildirmekle görevlendirdi. 1772'de Massachusetts Valisi Hutchinson'un sömürge halkına karşı hakaretlerle dolu mektuplarını ele geçirerek yayınladı. Sömürge halkı karşısındaki itibarı arttı. Amerikan Kongresi'ne milletvekili seçildi. 1776'da Thomas Jefferson ve John Adams ile birlikte bağımsızlık bildirgesini hazırladı.



Eylül 1776'da kongre, ekonomik ve askeri yardım istemek üzere aralarında Franklin'in de bulunduğu üç kişilik bir komisyonu Fransa'ya gönderdi. Franklin, Fransız dışişleri bakanı Charles Gravier ile görüşmelerinde çok başarılı oldu. 1775-1783 Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonunda İngiltere ile barış görüşmelerini sürdürmek üzere seçilen diplomatlardan birisi olarak İngiltere'ye gitti. İngiltere ile barış antlaşmasının imzalanmasından sonra 1785'te Amerika'ya döndü. 1787'de Philadelphia Anayasa Kurultayının çalışmalarına katıldı. Bir müddet sonra da öldü.

Onun renkli yaşamı, bilimsel ve politik başarıları Amerika'nın en etkili Kurucu Babaları olarak, Franklin para ve onur gördü; savaş gemileri; birçok şehir, ilçe, eğitim kurumları, namesakes bir isim ve şirketler ve ölümünden sonra en fazla iki yüzyıl, sayısız kültürel referanslara onun adı verildi.

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