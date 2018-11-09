Hadi ipucu sorusu belli oldu. 9 Kasım saat 20.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünki Hadi ipucu sorusu, "Bir Demet Tiyatro’nun en sevilen karakterlerinde biri?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI 9 KASIM

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 20.30’da!

"Bugünkü ipucumuz; Bir Demet Tiyatro’nun en sevilen karakterlerine can veren bir oyuncudan geliyor. Bizleri kahkahaya boğan rolleriyle sevgimizi kazanmış bu kadın oyuncumuzun kim olduğunu biliyor musunuz?" denildi.

Hadi ipucu sorusu cevabı: Demet Akbağ

DEMET AKBAĞ'INN HAYATI

Demet Akbağ (evlilik öncesi soyadı İybar; d. 23 Aralık 1959, Denizli), Türk oyuncu. Demet Akbağ, 23 Aralık 1959'da Benan ve Oktay İybar çiftinin üçüncü çocuğu olarak Denizli'de doğdu. Ailesi o tarihte ceza reisi olan dedesinin görevi nedeniyle Denizli'de bulunmaktaydı. Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısıydı. Sedef ve Kemal adında iki kardeşi vardır. Anne ve babasının 13 yaşındayken ayrılması nedeniyle 1972'de anne ve anneannesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

Eğitimi

İstanbul Kız Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini anne ve babasının ayrılmasından sonra taşınmaları üzerine Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Liseden sonra 1982’de İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi; okulu dört yılda tamamladı 21 yaşında iken yaptığı ilk evliliği dört yıl sürdü.

Demet Akbağ'ın Bodrumlu mimar Saim Arpat'la 1986'da yaptığı ikinci evlilik de sadece sekiz ay sürer.

Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980'li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü.

1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi.

Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000'de Ali adında bir oğlu oldu.

1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü aldı.

1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyatro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.

Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze ve O... Çocukları sinema filmlerinde başrol oynadı. Vizontele ile Altın Portakal; Neredesin Firuze ile Sadri Alışık ve Siyad ödüllerini kazandı.

2011 yılı itibarıyla ATV'de yayınlanan İstanbul'un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra TV hayatına pasif olarak devam eden Akbağ, 2013 baharına gelince Show Tv'de Murat Başoğlu tarafından sunulan Benzemez Kimse Sana isimli taklit yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2013'ten itibaren Show TV'de yayınlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet isimli rolü oynadı. 2015 yazına doğru "Niyazi Gül Dörtnala" filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı.

Rol aldığı oyunlar

Haybeden Gerçek Üstü Aşk: Yılmaz Erdoğan (2005)

Bana Bir Seyhler Oluyor: Yılmaz Erdoğan - BKM (2002)

Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?: Yılmaz Erdoğan - BKM (1998)

Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu: Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

Yorgun Matador: Pierre-Henry Cami-Ortaoyuncular - (1990-1991)

Yolun Yarısı: Kemal Uzun\Haldun Dormen - Dormen Tiyatrosu - 1989

Artiz Mektebi: Müjdat Gezen\Kandemir Konduk - Şan Tiyatrosu - 1988

Azizname: Aziz Nesin - Yeditepe Oyuncuları - (1987)

Ödülleri

Yeşilçam Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (2011)

Antalya Altın Portakal - En İyi Kadın Oyuncu (2001)

Siyad Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (2004)

Altın Kelebek – Yılın Komedi Sanatçısı (1997)

Magazin Gazetecileri Derneği - Komedi Sanatçısı Ödülü (1997)

Altın Kelebek – Yılın Komedi Sanatçısı (1998)

Altın Kelebek – Yılın Komedi Sanatçısı (1996)

Magazin Gazetecileri Derneği - Komedi Sanatçısı Ödülü (1996)

Antalya Altın Portakal - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (1993)

Magazin Gazetecileri Derneği - Yılın Televizyon Yıldızı (1987)

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)

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