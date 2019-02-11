Hadi ipucu sorusu 11 Şubat saat 12.30 yarışması için yayınlandı. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soruda bir sosyal sorumluluk projesine dikkat çekiliyor. Hadi ekibinin yayınladığı ipucu sorusu 'Simgesi “mor gözlük” olan sosyal sorumluluk projesinde hangi hastalığa dikkat çekilir?' şeklinde. Hadi ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU: SİMGESİ “MOR GÖZLÜK” OLAN SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNDE HANGİ HASTALIĞA DİKKAT ÇEKİLİR?

hadi bugün 12.30’da!

Bugünkü ipucumuz sosyal farkındalığın artması gereken bir hastalıktan geliyor. Bu hastalık beyinde var olan elektriğin aşırı artması ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Nörolojik rahatsızlıklar arasında en sık görüleni ve Türkiye’de yaklaşık 800 binden fazla bireyi ve yakınlarını etkilemektedir. Peki simgesi “mor gözlük” olan sosyal sorumluluk projesinde hangi hastalığa dikkat çekilir?

HADİ İPUCU CEVABI: EPİLEPSİ

EPİLEPSİ NEDİR?

Epilepsi nöbeti (yada krizi),beyin normal aktivitesinin, sinir hücrelerinde geçici olarak meydana gelen anormal elektriksel aktivite sonucu bozulması ile oluşan klinik bir durumdur. Halk arasında “Sara Hastalığı” olarak da bilinen epilepsi, kendini epileptik nöbetler ile göstermektedir. Epileptik nöbet gerçekleştiğinde hastada gelip geçici bilinç kaybı veya farklı özelliklerde belirtiler olmaktadır. Kişinin tek bir nöbet geçirmesi, epilepsi hastası olduğu anlamına gelmez.

Epilepsi oldukça yaygın bir hastalıktır. Toplumda görülmeme sıklığı, ülkemizde ve dünyada olduğu gibi % 0,5 ile %1 arasındadır. Cinsiyetler arasında epilepsi hastalığının görülme oranında herhangi bir farklılık yoktur.

Epilepsi belli bir yaş grubunda değil herhangi bir yaş ve zamanda ortaya çıkabilmektedir; ancak ilk 16 yaşa kadar ve 65 yaşından sonra görülme sıklığı artmaktadır. Çocuklarda 16 yaşa kadar en sık görülen nörolojik hastalık epilepsidir.

Hastalığın sık görüldüğü çocuk yaşlarda anne ve babanın gözlemleri teşhis için önemli rol oynamaktadır. Çocuğun arada bir ağzını şapırdatması, kol ve bacaklarında ani sıçramalar-irkilmeler olması, burnuna kimsenin duymadığı kötü koku gelmesi (örneğin yanmış lastik kokusu) veya çocuğun arada bir gözünün dalması, bir yere birkaç saniye boş boş bakması gibi durumlar gözlemlenebilir. Bu gibi davranışların bir kısmı normal değildir ve şüphelenirlerse bir nöroloji hekimine başvurmakta fayda vardır.

MOR GÖZLÜKLÜ #EPİLEPSİİÇİNBAK AKMPANYASI

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, epilepsi hastaları için üçüncü yılında da ‘’Epilepsi İçin Bak’’ dedi. Türkiye’deki yaklaşık 800 binden fazla epilepsi hastasının ve yakınlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmeyi hedefleyen toplumsal farkındalık projesi ‘’Epilepsi İçin Bak’’ bu yıl da binlerce kişinin sesi oldu.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen toplumsal farkındalık projesi ‘’Epilepsi İçin Bak’’ ile herkesi epilepsiye olan bakış açısını değiştirmeye tekrar davet edeceklerini söyleyen Prof. Dr. Naz Yeni, “Epilepsi İçin Bak projesi kapsamında epilepsinin global rengi mor ile bakış açısı değişikliğini temsil eden gözlük ikonunu birleştirdik. Bu yıl da mümkün olduğu kadar fazla insana ulaştıracağımız mor gözlüklerimiz,ve https://epilepsiicinbak.com/morgozluk özel fotoğraf uygulamasıyla herkesi #EpilepsiİcinBak hashtagi ile paylaşım yapmaya ve projemize destek olmaya davet ediyoruz’’ diyor.