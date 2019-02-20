Hadi ipucu sorusu bu akşam saat 20.30 yarışması için yayınlandı. Hadi ekibinin sosyal medya hesaplarından duyurduğu soru, Kont Drakula’nın esrarengiz şatosundan geldi. Hadi ekibinin yayınladığı ipucu sorusu "'Kont Drakula’nın esrarengiz şatosu nerededir?" şeklinde. 20 Şubat Hadi ipucu cevabı haberimizde.

HADİ İPUCU SORUSU - 20 ŞUBAT

hadi100 Dergilik katkılarıyla 20.30'da!

Ödül Dergilik'ten 10.000 TL!

İpucumuz korku filmlerine konu olan Kont Drakula'dan geliyor...

Bu, dünyanın en ünlü vampirini duymayanımız yoktur herhalde

Peki yaşadığı ürkütücü şatoyu hatırlayabildik mi? Bu şato aslında hayal ürünü değil, tamamiyle gerçek. Hikayesi 1200'lü yıllara dayanan Bran Kalesi nam-ı diğer Kont Drakula'nın Şatosu hangi ülkededir biliyor muyuz?

HADİ İPUCU CEVABI: ROMANYA

KONT DRAKULA KİMDİR?

Kont Vlad Drakula, Drakula karakteridir. Ulah prensi III. Vlad'ın hayali vampir versiyonudur. Etnik kökeni Macar olup, Transilvanya'da yaşamaktadır. Ulah prensi III. Vlad'a dayanarak yaratılmıştır. Adı ilk kez Bram Stoker tarafından 1897 tarihinde yazılan Dracula romanında geçmektedir. Drakula romanınında Jonathan Harker tarafından; "Yüzü güçlü -çok güçlü- kartal gibiydi, ince burnunda yüksek bir kemer, tuhaf bir şekilde kemerli burun delikleri vardı, alnı azametle kubbeleniyordu ve şakaklarındaki saçlar seyrekti ama başka yerlerde boldu. Kaşları gürdü, burnunun üzerinde neredeyse bir araya geliyordu ve kendi gürlükleriyle kıvrılıyor gibiydiler. Ağzı ağır bıyığının altından görebildiğim kadarıyla, kararlı ve azimli görünüşlüydü; tuhaf bir şekilde keskin dişleri vardı, bunlar dudaklarının üzerinde çıkıntı yapıyordu. Dudaklarının dikkat çekici kırmızılığı, o yaştaki bir adam için hayret verici bir canlılığa işaret ediyordu. Kulakları solgundu ve tepeleri oldukça sivriydi, çenesi geniş ve güçlüydü, yanakları zayıf ama diriydi. Yarattığı genel etki sıra dışı bir solgunluktu. "Eşkali, tarihi, prototipi III. Vlad'ın görünüşüyle aynıdır (Bununla beraber pek çok film versiyonunda - Bela Lugosi gibi - eşkali farklı yansıtılmıştır.) 466 yaşındadır. Yalnız Stoker III.Vlad hakkında fazla bilgiye sahip olmadığı için bazı hatalar yapmıştır. Örneğin gerçek III.Vlad Ulah kökenliyken Vampir versiyonu Kont Drakula Szekelly(Macar)kökenlidir. Romana göre Kazıklı Voyvoda III.Vlad Drakula(Tepeş),Kara Büyü okulu Scholomance'da öğrendiği büyüler sayesinde ölümden kurtulmuş ve yaşarken (1431-1476) işlediği korkunç zalimliklerden ötürü bir vampire dönüşmüştür (Stoker gerçek Vlad Drakula'nın kafası kesilerek öldüğünü belirtmez). Drakula dünyayı ele geçirmek için planlar yapar. Güçlü bir vampir, simyacı ve büyücüdür (Sinemada büyücü olduğu pek belirtilmez). Güneş ışığından etkilenmez.