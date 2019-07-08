Hadi ipucu sorusu bugünkü 20.30'daki Hadi için yayınlandı. Hadi ipucu sorusunda "'Tokyo', 'Moskova', 'Berlin' gibi takma isimli karakterlerin bulunduğu dizinin ismi nedir?" sorusu işaret edildi. Hadi Google Play ve Apple Store üzerinden indirilen uygulama ile oynanıyor. Hadi'de son soruyu bilen kişiler arasında büyük ödül eşit şekilde bölüştürülüyor. Peki 'Tokyo', 'Moskova', 'Berlin' gibi takma isimli karakterlerin bulunduğu dizinin ismi nedir? İşte 8 Temmuz Hadi ipucu sorusu cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU - 8 TEMMUZ

Sendromsuz Pazartesi bugün 20:30'da! Bugünkü ipucumuz İspanya'da gerçekleşen büyük bir soygunun hikayesinin anlatıldığı bir dizi hakkında sevgili hadiciler. "Tokyo", "Moskova", "Berlin" gibi takma isimli karakterlerin bulunduğu bu dizinin ismi nedir sizce?

HADİ İPUCU CEVABI: LA CASA DE PAPEL

LA CASA DE PAPEL HAKKINDA

La casa de papel (Uluslararası ismi: Money Heist, Türkçe: Kağıt Ev) Álex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3 kanalı için yaratılan bir soygun dizisi. 2 Mayıs 2017'de ilk kez yayınlanmış, 23 Kasım 2017'de sona ermiştir. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores gibi oyuncular oynamaktadır. İki sezondan oluşan dizinin ilk sezonunun süreleri yeniden düzenlenerek 9 bölümden 13 bölüme çıkartılmıştır ve 25 Aralık 2017'de Netflix'e eklenmiştir.

Netflix'ten onayın çıkması ile birlikte La casa de papel'in 3. sezonu için de hazırlıklar başladı.