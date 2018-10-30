Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'daki Hadi için ipucu olarak Eşkıya filmi işaret edildi. Eşkıya filminde Baran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Eşkıya oyuncuları kimler?

HADİ İPUCU: EŞKIYA FİLMİNDE BARAN KARAKTERİNİ CANLANDIRAN OYUNCU KİMDİR?

Eşkıya filminde Baran karakterini canlandıran oyuncu Şener Şen'dir. Baran filmin başrol karakteri olan Eşkıya'dır.

EŞKIYA FİLMİ KONUSU

Eşkıya, başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı 1996 yapımı sinema filmi. Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Türk sinemasının modern zamanlarındaki ilk büyük gişe patlamasını gerçekleştiren Eşkıya'nın bu başarısı, 1980'li yıllardan itibaren üretim ve seyirci sayısı bakımından büyük bir çöküş yaşayan Türk sinemasının kaderini değiştiren bir dönüm noktası sayılmaktadır.

35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya jandarma tarafından yakalanır. 35 yıl içinde eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da hesaplaşmalardan ötürü can vermiştir. Biri dışında; Baran (Şener Şen). Baran'ın uzun mahkûmiyetinin ardından Viranşehir Cezaevi'nden çıkmasıyla başlayan film doğduğu toprakların artık baraj suları altında olduğunu öğrenmesiyle devam eder. Köyde karşılaştığı Ceren Ana (Zübeyde Erden) ona, 35 yıllık yokluğunda yaşananları anlatır. Geçmişindekilerin peşine düşmeye niyetli olan Baran Ceren Ana'nın tavsiyelerine rağmen yola düşer. Kendisini jandarmaya ihbar ederek yakalanmasına neden olan Mustafa'dan (Kemal İnci) yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir. Hapse düşmesine en yakın arkadaşı Berfo'nun (Kamran Usluer) ihaneti neden olmuştur. Berfo Eşkıya'nın altınlarına el koyarak Eşkıya’nın çocukluk aşkı Keje'yi de (Sermin Hürmeriç) babasından satın alıp İstanbul'a kaçmıştır. Vicdan azabı çeken Mustafa kendini Baran'ın infazına hazırlamıştır, ama Eşkıya çoktan Keje'nin peşine düşmüştür.

EŞKIYA OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rolü Şener Şen Baran (Eşkıya) Uğur Yücel Cumali Şermin Hürmeriç Keje Yeşim Salkım Emel Kamuran Usluer Berfo/Mahmut Şahoğlu Ülkü Duru Emel'in annesi Özkan Uğur Sedat Necdet Mahfi Ayral Andrey Mişkin Kayhan Yıldızoğlu Artist Kemal Güven Hokna Sevim Abla Kemal İnce Mustafa Melih Çardak Demircan Settar Tanrıöğen (Kız) Naci Celal Perk Deli Selim Ümit Çırak Cimbom Rıza Sönmez Avarel Romina Sekine Kezban Altuğ Fatma Kurtcebe Turgul Jilet Cemal Can Yılmaz Hakan Yurdan Edgü Cumali'nin halası Zübeyde Erden Ceren Ana

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