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Hadi ipucu sorusu: Eşkıya filminde Baran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Eşkıya oyuncuları kimler?

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'de Eşkıya filminde Baran karakterini canlandıran oyuncunun işaret edildi. Eşkıya filminde Baran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Eşkıya oyuncuları kimler? 30 Eki Hadi ipucu sorusu cevabı haberimizde

30.10.2018 - 10:14 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Bugün saat 12.30'daki Hadi için ipucu olarak Eşkıya filmi işaret edildi. Eşkıya filminde Baran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Eşkıya oyuncuları kimler?

HADİ İPUCU: EŞKIYA FİLMİNDE BARAN KARAKTERİNİ CANLANDIRAN OYUNCU KİMDİR?

Eşkıya filminde Baran karakterini canlandıran oyuncu Şener Şen'dir. Baran filmin başrol karakteri olan Eşkıya'dır.

EŞKIYA FİLMİ KONUSU

Eşkıya, başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı 1996 yapımı sinema filmi. Yavuz Turgul'un yönettiği ve senaryosunu yazdığı Eşkıya, 1996-1997 sezonunda 2 milyon 568 bin 339 kişi tarafından izlendi. Gişe istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1989'dan sonraki dönemde, gösterime girdiği 1996'dan 2001 yılına kadar Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden filmi oldu. Türk sinemasının modern zamanlarındaki ilk büyük gişe patlamasını gerçekleştiren Eşkıya'nın bu başarısı, 1980'li yıllardan itibaren üretim ve seyirci sayısı bakımından büyük bir çöküş yaşayan Türk sinemasının kaderini değiştiren bir dönüm noktası sayılmaktadır.

35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıya jandarma tarafından yakalanır. 35 yıl içinde eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da hesaplaşmalardan ötürü can vermiştir. Biri dışında; Baran (Şener Şen). Baran'ın uzun mahkûmiyetinin ardından Viranşehir Cezaevi'nden çıkmasıyla başlayan film doğduğu toprakların artık baraj suları altında olduğunu öğrenmesiyle devam eder. Köyde karşılaştığı Ceren Ana (Zübeyde Erden) ona, 35 yıllık yokluğunda yaşananları anlatır. Geçmişindekilerin peşine düşmeye niyetli olan Baran Ceren Ana'nın tavsiyelerine rağmen yola düşer. Kendisini jandarmaya ihbar ederek yakalanmasına neden olan Mustafa'dan (Kemal İnci) yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir. Hapse düşmesine en yakın arkadaşı Berfo'nun (Kamran Usluer) ihaneti neden olmuştur. Berfo Eşkıya'nın altınlarına el koyarak Eşkıya’nın çocukluk aşkı Keje'yi de (Sermin Hürmeriç) babasından satın alıp İstanbul'a kaçmıştır. Vicdan azabı çeken Mustafa kendini Baran'ın infazına hazırlamıştır, ama Eşkıya çoktan Keje'nin peşine düşmüştür.

EŞKIYA OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu Rolü
Şener Şen Baran (Eşkıya)
Uğur Yücel Cumali
Şermin Hürmeriç Keje
Yeşim Salkım Emel
Kamuran Usluer Berfo/Mahmut Şahoğlu
Ülkü Duru Emel'in annesi
Özkan Uğur Sedat
Necdet Mahfi Ayral Andrey Mişkin
Kayhan Yıldızoğlu Artist Kemal
Güven Hokna Sevim Abla
Kemal İnce Mustafa
Melih Çardak Demircan
Settar Tanrıöğen (Kız) Naci
Celal Perk Deli Selim
Ümit Çırak Cimbom
Rıza Sönmez Avarel
Romina Sekine
Kezban Altuğ Fatma
Kurtcebe Turgul Jilet Cemal
Can Yılmaz Hakan
Yurdan Edgü Cumali'nin halası
Zübeyde Erden Ceren Ana

 

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