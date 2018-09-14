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Hadi ipucu sorusu: Johhny Cage ve Scorpion hangi oyunun karakterleridir?

Johhny Cage ve Scorpion, Hadi bilgi yarışmasının bugünkü ipucusu olarak duyuruldu. Hadi'de yayınlanan ipucu da bugün saat 12.30'daki yarışmaya katılacak yarışmacılar için önem arz ediyor. Bugünkü ipucu, Johhny Cage ve Scorpion karakterlerinin yer aldığı oyun. Peki; Hadi ipucu sorusu için karakterlerin seçilip, dövüş turnuvasının yapıldığı oyun hangisidir? Johhny Cage ve Scorpion hangi oyunun karakterleridir?

14.09.2018 - 10:37 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Büyük ödül tüm soruları doğru yanıtlayan yarışmacılar arasında bölüştürülüyor. Bugün saat 12.30'da yapılacak Hadi için ipucu sorusu olarak, Johhny Cage ve Scorpion oyun karakterleri işaret edildi. Peki karakterlerin seçilip, dövüş turnumasının yapıldığı oyun hangisidir? Johhny Cage ve Scorpion hangi oyunun karakterleridir?

JOHHNY CAGE VE SCORPİON KARAKTERLERİNİN YER ALDIĞI OYUN (HADİ İPUCU)

JOHNNY CAGE

Johnny Cage, dövüş oyunu Mortal Kombat'in kurgusal karakterlerindendir. 1992 yılındaki ilk Mortal Kombat'te özgün yedi karakterden biri olarak ortaya çıktı ve daha sonra serinin ana unsurlarından biri olarak kaldı. Dövüş sanatları oyuncusu Jean-Claude Van Damme'nin taklidi olarak yaratılan karakter kendine olan fazla güveni ve kibri ile serinin mizahi unsurudur.

SCORPİON

Scorpion, Mortal Kombat oyunundaki hayali karakter. Asıl adı Hanzo Hasashi'dir. Shirai Ryu klanına mensuptur. İlk olarak Mortal Kombat'da görülmüştür. Mortal Kombat (1992 video oyunu)'da Klanını ve ailesini yok ettiği gerekçesiyle Sub-Zero(Bi-Han)'yu öldürmek için Mortal Kombat turnuvasına katılır. Mortal Kombat'ın ilk turnuvasında Quan Chi'ye kanarak Sub-Zero(Bi-Han)'yu öldürür. Daha sonra ise Sub-Zero(Bi-Han)'nun kardeşi Kuai Liang Sub-Zero lakabını alır ve Scorpion ile kardeşini öldürdüğü için düşman olur. Mortal Kombat: Armageddon'da diğer tüm karakterler gibi Scorpion'da ölür ancak Mortal Kombat 9'da zamanın geriye alınması ile yaşamaya devam eder.

Son oyun olan Mortal Kombat X'de Quan Chi'nin büyüsü Raiden'ın sayesinde bozulur. Scorpion, Revenant Sub-Zero(Kuai Liang ve Jax insan formlarına geri dönerler. Scorpion halen Sub-Zero'nun klanı olan Lin Kuei'ye düşmandır. Sub-Zero bu düşmanlığı bitirmek ve Scorpion'ın ailesini gerçek öldürenin Quan Chi olduğunu söyler. Bunun sonucunda Scorpion, Quan Chi'yi öldürür ve kendi hikayesini tamamlar.

MORTAL KOMBAT

Mortal Kombat (kısaltması MK), Midway tarafından yapılan popüler bir karşılıklı dövüş oyunu. Seri daha sonra isim değiştirmiş ve özgün halindeki Mortal Kombat ismini almıştır. 1992 yılında çıkan ilk oyunu Mortal Kombat (1992 video oyunu)'dur. İlk oyunda 10 karakter vardır. Bu oyunun yapımcıları John Tobias ve Ed Boon'dur. Ayrıca oyundan esinlenilerek Ölümcül Dövüş ve Ölümcül Dövüş II adında sinema filmleri çekilmiştir. İkinci film ilk filmin başarısına uzak kaldığı için seri devam etmemiştir.

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