Hadi sorusu için ipucu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. Bu akşam yapılacak Hadi'de büyük ödül 10 bin lira. Hadi'de ipucu sorusu olarak, keman türleri ve en kalın sesli keman türü işaret edildi. İşte keman türlerine dair detaylar...

HADİ İPUCU: KEMAN TÜRLERİ NELERDİR? EN KALIN SESLİ KEMAN TÜRÜ

Farklı boyutlara sahip olan ve tasarım anlamıyla birbirini andıran violin grubu olarak da adlandırılan keman ailesinin, toplam da 4 üyesi bulunmaktadır. Keman, genelde 4 teli bulunan, boyna dayamak suretiyle yayın tellere sürtünmesi suresiyle ses çıkartmaya yarayan enstrümandır. Aynı zamanda yaylı çalgılar kategorisinin de aralıklı ses bakımından en geniş özelliğe sâhiptir.

Göğüs kısmı köknar ağacından, sırt ve yan kısımları da akçaağaçtan yapılmaktadır. Kemanda bulunan 4 adet tel . Bunlar pesten tize doğru şu şekilde sıralanmaktadır:

Sol - Re - La - Mi

İlk olarak 16’ıncı yüzyılda bulunmuştur. Şeklî itibarıyla günümüzdeki formuna yakın olarak Paolo Maggini, Antonio Stradivarius, Nicolo Amati ve Giuseppe Guarneru isimli ustalar üretim yapmışlardır. 1800’lü yıllara gelindiğindeyse, kemanın daha da modernleştirilerek ufak tefek değişikliğe matuf olması sağlandı. Böylece şu an bilinen şekliyle keman da ortaya çıkmış oldu.

Keman: Bu ailenin en küçük üyesidir. Keman çalmak için, yere paralel olarak çene ve omuzdan destek alarak sağlam tutulması gerekmektedir. Kemanda perde olmadığı için, çalınması zor enstrüman olarak kabul edilir. Sol elinizle, kemanın gövdesinde yer alan notalara basıp, sağ elinize alacağınız yayı bastığınız tele sürterek ses elde edebilirsiniz. Kemanda yer alan yanlıkların girintili olması, yayı daha rahat hareket ettirmeniz ve daha temiz ses almanız için önemlidir.

Viyola: Halk dilinde, kemanın bir büyük boyu olarak tasvir edilmektedir. Kemandan biraz daha büyük ölçülere sahip olan viyola, toplamda 66 cm boyuta sahip ve gövdesinin uzunluğu 41 ila 44 cm arasında değişiklik göstermektedir. Kemana göre daha bas seslerin elde edilmesi için kullanılmaktadır. Viyola, daha bas ve daha soft tınılara sahip olması sebebiyle, daha içli/yanık ses elde edildiği gözlemlenmiştir.

Çello: Çello enstrümanının diğer adı, İtalyancadan gelen ‘’ violoncello ‘’ dur. Kemana ve viyola’ya göre oldukça büyük boyutlara sahip olan çello, 1.2 metre civarında bir boyuta sahiptir. Çello çalacak olan kişi, oturduğu yerde çelloyu dik tutarak, bacaklarının arasında sabitlemeli ve yine yayla birlikte tellere sürtmelidir. Orkestralarda solo ihtiyacı için tercih edilebilen çello, jazz, rock, pop ve TSM gibi alanlarda da varlık göstermektedir.

Kontrbas: Violin grubundaki en büyük üyedir. 2 metre civarında bir boya ve 60 cm genişliğe sahiptir. Boyu itibariyle, ayakta çalınması gereken bir enstrümandır. Diğer keman türleri gibi yayla çalınıyor olsa da; daha bas seslere sahip olan kontrabas, caz müzikte parmakla da çalınmaktadır.

Keman türlerinin en kalın sesli olanı kontrbastır.

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