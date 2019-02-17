Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Ailece hadi yarışmasını Ceyda Düvenci saat 18.00'da sunuyor. Hadi yarışmacıları bu akşam yarışmada şansını deneyecek.

HADİ İPUCU SORUSU VE YANITI

Ailece hadi Ceyda Düvenci ile bu akşam 18:00’da! Hadi yarışması tarafından Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada;

"Ailece hadi’de bizlerle olacak! İpucumuz da Nobel ödüllü kimyager ve fizikçiden geliyor. Nobel ödüllü ilk kadın bilim insanının adını biliyor muyuz hadiciler?" denildi.

Nobel ödüllü ilk kadın bilim insanı kimdir?

Nobel ödülünü ilk alan kadın Marie Curie oldu. 1903 fizik, 1911'de ise kimya alanında ödüle layık görülen radyoloji biliminin kurucusu Curie, Nobel'i iki kez alan tek kadın unvanını da elinde bulunduruyor.

Marie Curie veya doğum ismiyle Maria Salomea Skłodowska (7 Kasım 1867 – 4 Temmuz 1934),Polonya asıllı kimyager ve fizikçi. Sonradan Fransız vatandaşlığına geçmiştir.

Radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalarla iki farklı alanda Nobel Ödülü kazandı. Uranyumla yaptığı deneyler sonucu radyoaktiviteyi keşfetti. Toryumun radyoaktif özelliğini buldu ve radyum elementini ayrıştırdı. 1903 Nobel Fizik ödülü, 1911 Nobel Kimya ödülü sahibi ve radyoloji biliminin kurucusudur. Çalışmalarıyla bir çığır açan Curie, Nobel Ödülü'nü alan ilk kadın, bu ödülü iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur. Varşova'nın Clandestine Floating Üniversitesinde okudu ve uygulamalı bilimsel eğitimine başladı. 1891 yılında 24 yaşında Curie yüksek derece kazandı ve onu izleyen bilimsel çalışmaları Paris'te eğitim için büyük kardeşi Bronisława kadar takip etti. Marie'nin kocası Pierre Curie ile ve fizikçi Henri Becquerel Fizik 1903 Nobel Ödülünü paylaştı. Marie Kimya 1911 Nobel Ödülü de kazandı. Başarılarına radyoaktif izotopları izole etmek için radyoaktivite teknikleri teori ve iki unsurdan, polonyum ve radyum keşfi de dahildir. Curie'nin yönetimi altında, dünyanın ilk çalışmaları radyoaktif izotoplar kullanılarak, neoplazmaların tedavisi içine yapılmıştır.

Ödülleri

1903 - Nobel Fizik Ödülü

1903 - İngiliz Kraliyet Birliği'nden Davy madalyası

1911 - Nobel Kimya Ödülü

1921 - Bilime katkılarından ötürü, Amerika'nın kadınları adına, başkan Warren Harding'ten 1 gram radyum