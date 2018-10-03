Prison Break dizisinde hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi, Hadi ipucu sorusu olarak, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Katılımcılar canlı olarak sorulan sorulara cevap veriyor. 12 soruya da doğru cevap veren katılımcılar büyük ödülü aralarında paylaşıyor. Hadi'de ayrıca bu akşam saat 19.30'da ayrıca resimli yarışma sürprizi geldi. Bugün saat 20.30'da başlayacak Hadi'de ipucu sorusu için, Prison Break dizisinde hapishaneden kaçmayı başaran karakterin ismi nedir?

HADİ İPUCU: PRISON BREAK DİZİSİNDE HAPİSHANEDEN KAÇMAYI BAŞARAN KARAKTERİN İSMİ NEDİR?

Prison Break dizisinde idam cezasına mahkum olan ağabeyini kurtarmak için hapse giren Michael Scofield, ağabeyi Lincoln Burrows ile hapishaneden kaçmayı başarıyor.

PRISON BREAK (BÜYÜK KAÇIŞ) KONUSU

Büyük Kaçış (Orijinal adı: Prison Break), ABD yapımı bir aksiyon dizisi. Hikâyesi Paul Scheuring tarafından ortaya atılmış ve FOX şirketi tarafından 2005 yılında dizi olarak hayatına adım atmıştır. Dizi genel olarak işlemediği bir suçtan dolayı idam cezası almış Lincoln Burrows (Dominic Purcell) 'u ve Lincoln'ün kardeşi Michael Scofield (Wentworth Miller)'ın kardeşini kurtarmak için tüm yasal yolların tükendiğini fark edip onu hapishaneden çıkarmak için bir kaçış planı yapması ve sonrasında gelişen olayları konu alır. Dizinin yapımcılığını Adelstein-Parouse Productions, Original Television ve 20th Century Fox Television işbirliğiyle üstlenmiştir.

Dizinin başrollerinde Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco yer alır. Yaklaşık 42 ülkede yayınlanmış olan 22 bölümlük ilk sezon, ABD'de 29 Ağustos 2005 tarihinde Fox kanalında gösterilmeye başlanmıştır, Türkiye'de CNBC-e kanalı tarafından yayınlanmıştır. Sezon finali Türkiye'de 15 Mayıs 2006 tarihinde yayınlanan dizinin ikinci sezonu, 1 Mart 2007 tarihinde CNBC-e ekranlarına geri dönmüştür. Aynı sezon, 26 Temmuz 2007 tarihinde Sona bölümü ile sona ermiştir. 3. sezon 17 Eylül 2007'de başlamış ve 22 bölüm çekileceği planlanmasına rağmen Amerikan Senaryo Yazarları Birliği'nin grevinden dolayı sadece 13 bölüm çekilebilmiştir. Bugüne kadar 3 sezon boyunca toplam 57 bölüm yayınlanmıştır. 4. sezon ise Amerika'da 1 Eylül 2008'de başlamış ve 1 Aralık itibarıyla 12. bölümü yayınlanmıştır. 4. sezonun finali aynı zamanda dizinin finali olacağı açıklanmıştır. 15 Mayıs 2009 itibarıyla dizi final bölümü ile ekranlara veda etmiştir. 4. sezonun final bölümündeki şaşırtıcı sonu açıklamak için yapımcılar tarafından 2 özel bölümlük DVD çıkarılmış, Büyük Kaçış: Son Kaçış ismiyle satışa sunulmuştur.

Dizi, 9 Haziran 2009 tarihinde ilk bölümünden itibaren Star TV kanalında Büyük Kaçış adıyla Türkçe dublaj ile gösterime girmiştir. Michael Scofield'i Murat Şen, Lincoln Burrows'u Erol Eren seslendirmiştir.Türkiye'de büyük bir ilgi görmüştür.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ