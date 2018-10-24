Hadi resimli yarışma bu akşam saat 19.30'da "Kimin Küçüklüğü" konseptiyle yapılacak. Haftada bir gün yapılan Hadi resimli yarışmada ilgi oldukça yüksek oluyor. 24 Ekim Hadi resimli yarışma ipucusu ve cevabı haberimizde.

HADİ RESİMLİ YARIŞMA: RESİMDEKİ BEBEK KİMİN KÜÇÜKLÜĞÜ?

Hadi bu akşam Resimli Yarışma’yla 19:30’da ????

Eğlence ve tahmin yarışmamızın bu akşamki konsepti ‘’Kimin Küçüklüğü’’ ????????????????‍♂️???? Şanslıyım tahminlerim tutar diyorsan ve eğlenmek istiyorsan bu yarışmayı kaçırma ????????????????

Hadi resimli yarışma ipucu sorusu cevabı: Oğuzhan Koç

OĞUZHAN KOÇ KİMDİR?

13 Mayıs 1985'te Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde okudu. Şu anda İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde kaydı bulunmaktadır. 2013 yılında Ben Hala Rüyada adlı albüm çıkarmıştır.

Küçük yaşlarından itibaren sahne sanatlarıyla ilgilenen Oğuzhan Koç, 2007 yılında BKM Atölye Oyuncuları arasına katılmıştır. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol almıştır. Söz ve müziği kendisine ait olan "Gül ki Sevgilim" adlı şarkıyı Ferhat Göçer'e vermiş Gülben Ergen'in "Uzun Yol Şarkıları" albümünde söz ve bestesi kendisine ait olan Giden Günlerim Oldu şarkısına albümde ve klipte eşlik etmiştir. 31 Aralık 2009 tarihinde Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı tiyatral komedide söylediği "Domuz Gribi Ol İnşallah" adlı şarkısıyla büyük beğeni toplamıştır. 2010 yılında BKM Mutfak oyuncularının yazıp yönettiği Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmde rol almış ve 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle 'En İyi Film Müziği' ödülüne layık görülmüştür.

Oğuzhan Koç'un Ben Hala Rüyada isimli albümü 2 Aralık 2013'te Esen Müzik etiketiyle satışa sunuldu. 2015 yılının Nisan ayında Gülben Ergen ile birlikte seslendirdiği Aşkla Aynı Değil isimli single çıkmıştır.

Oğuzhan Koç 2014 yılında Murat Dalkılıç'ın "Daha Derine" albümüne "Bu nasıl aşk" isimli şarkıyı vermiştir. Aynı zamanda arkadaşı İbrahim Büyükak'ın Küçük Esnaf filmi için "Berhudar Olmak Zor" isimli şarkıyı yapmıştır.

TV 8'deki O Ses Çocuklar yarışmasının 2.sezonunda jüri olarak yer almış ve yarışmada 1.olmuştur.

2016 yılının Nisan ayında çıkan Murat Boz'un "Janti" albümünde yer alan "Yüzüm Yok" isimli şarkının da sözleri ve bestesi Oğuzhan Koç'a aittir. 7 Ekim 2016'da Bulutlara Esir Olduk isimli single'ı, 17 Ekim 2016'da da bu şarkının video klibi yayınlanmıştır.

Fırıldak Ailesi isimli Türk yapımı animasyon filmde Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte üç kişi bir karakteri seslendirerek de animasyon film dünyasında bir ilke imza atmıştır.

En son çıkardığı single'ı olan "Küsme Aşka"nın söz ve bestesi de Oğuzhan Koç'a aittir. Şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapmıştır. Klibin yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel Oturmuştur. Klipte Oğuzhan Koç'a "Sinan Tuzcu, İrem Sak, Şahin Irmak, Begüm Birgören, Eren Hacısalihoğlu, Serkan Şenalp, Alina Boz ve Dilşad Şimşek" eşlik etmiştir. 7 Nisan 2017'de dijital platformlarda yayınlanmış ve ilk yayınlandığı gün youtube'da 17 saatte 1 milyon izlenmeyi geçerek rekor kırmıştır.

2013 Mayıs ayında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile başladıkları Tv8'de yayınlanan 3 Adam isimli gece şovu 2017 Nisan ayı itibarıyla halen devam etmektedir.

7 Temmuz' 2017de vizyona giren Doru isimli animasyon filmin seslendirme kadrosunda ünlü isimlerle birliktedir.

27 Ekim 2017'de vizyona giren Yol Arkadaşım filminde aynı zamanda filmin senaristi olan İbrahim Büyükak ile başrol oynarak Onur Güzel karakterine hayat vermiştir.

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