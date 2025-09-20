Habertürk
        Haberler Magazin Hadise: Arkamda holding patronu bir baba yok

        Hadise: Arkamda holding patronu bir baba yok

        Ünlü şarkıcı Hadise; "Arkamda holding patronu bir baba yok. Babam işçiydi, annem fabrikada çalıştı. Benim gücüm duruşumdan geliyor, kadınlara olan inancımdan geliyor" dedi

        Giriş: 20.09.2025 - 10:20 Güncelleme: 20.09.2025 - 10:25
        "Arkamda holding patronu bir baba yok"
        Hadise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz nisan ayında yönetmen Şenol Sönmez ile yollarını ayıran şarkıcı; "Hafifledim. Artık yalnızlığı sevmeyi öğrendim" dedi.

        Bu aralar kendinle kalmayı sevdiğini ifade eden Hadise; "Aslında farklı duygular içindeyim. Çok dışarıda değilim. İnsanların önünde olsam da kendi içime döndüm. Çünkü ne yaparsan yap eleştiriliyorsun. Bari özel hayatımı koruyayım, kendimi koruyayım diyorum" diye konuştu.

        Hadise; "Ben susmam. Çünkü içime atamam. Sevdiğim biriyse kırmamak için elimden geleni yaparım ama hiçbir zaman susarak yaşamadım" ifadelerini kullandı.

        "Arkamda holding patronu bir baba yok" diyen Hadise; "Babam işçiydi, annem fabrikada çalıştı. Benim gücüm duruşumdan geliyor, kadınlara olan inancımdan geliyor" şeklinde sözlerini sürdürdü.

