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        Haberler Magazin Hadise, bikinili pozlarıyla sezona merhaba dedi - Magazin haberleri

        Hadise, bikinili pozlarıyla sezona merhaba dedi

        Hadise, yaz sezonunu sosyal medya paylaşımlarıyla açtı. Tatil karelerine takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 20:44 Güncelleme: 02.05.2025 - 20:44
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        Sezona 'merhaba' dedi
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        Ünlü şarkıcı Hadise, yaz tatil sezonunu sosyal medya paylaşımıyla resmen başlattı.

        Bikinili pozlarını ve tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan Hadise, yaz tarzıyla dikkat çekti.

        Şarkıcı yaptığı o paylaşımlara ise; "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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