        Hadise'den dikkat çeken paylaşım - Magazin haberleri

        Hadise'den dikkat çeken paylaşım

        Hadise'nin katıldığı davette kırmızı halı merdivenlerine uzandığı pozu sosyal medyada dikkat çekti

        Giriş: 12.12.2025 - 20:10 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:10
        Şarkıcı Hadise, katıldığı bir davetin ardından 14.5 milyon takipçili sosyal medya hesabında etkinlikten fotoğraflar paylaştı.

        Paylaşımlar arasında özellikle siyah elbisesiyle kırmızı halının merdivenlerine uzanarak verdiği fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının bir hayli ilgisini çekti.

