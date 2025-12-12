Hadise'den dikkat çeken paylaşım
Hadise'nin katıldığı davette kırmızı halı merdivenlerine uzandığı pozu sosyal medyada dikkat çekti
Giriş: 12.12.2025 - 20:10 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:10
Şarkıcı Hadise, katıldığı bir davetin ardından 14.5 milyon takipçili sosyal medya hesabında etkinlikten fotoğraflar paylaştı.
Paylaşımlar arasında özellikle siyah elbisesiyle kırmızı halının merdivenlerine uzanarak verdiği fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının bir hayli ilgisini çekti.
Fotoğraflar: Instagram
